1. Pusdienas jāpiesaka vienai nedēļai, veicot priekšapmaksu (pusdienu cena par 1 dienu -EUR 1,61, par nedēļu – EUR 8,05 (EUR 1,61 x 5).
2. Samaksa par pusdienām jāveic SIA "Baltic Restaurants Latvia" SEB bankas kontā LV15UNLA0050017682226, maksājuma uzdevumā norādot vārdu, uzvārdu un Ogres novada pašvaldības organizētās izdales vietu, kurā saņems pusdienas. Ja kāds no bērniem jau saņem pakalpojumu un ir nepieciešama papildu porcija par maksu, to var saņemt izdales vietā, kurā jau saņem Ogres pašvaldības apmaksāto ēdienu. Ja esat Ogres iedzīvotājs un jūsu ģimenē neviens nesaņem Ogres pašvaldības subsidēto ēdienu, tad maksājuma uzdevumā saņemšanas vieta jānorāda Ogres 1. vidusskola (pusdienu saņemšanas vieta – Ogres 1. vidusskolas pagalmā pie ieejas Sporta hallē, no plkst. 13.00 līdz 14.00). Dodoties pēc pusdienu porcijas, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments un saņemšanas vietā jāinformē, ka ir veikta samaksa par porciju.
3. Pieteiktās pusdienas nav iespējams pārcelt vai atsaukt, kā arī nav tiesības prasīt kompensāciju par nesaņemto ēdienu vai saņemt pasūtīto ēdienu, ja neierodaties pēc ēdiena vai ierodaties ārpus norādītā laika.
4. Samaksa par ēdināšanu nākamajā nedēļā jāveic līdz kārtējās nedēļas piektdienai.
Precizējošos jautājumus var noskaidrot, zvanot uz Ogres 1. vidusskolas ēdnīcas tālruņa numuru 25432562.