Ceturtdiena, 5. marts, 2026 08:23

Skolu un bērnudārzu apmeklētība atkal samazinās

Skolu un bērnudārzu apmeklētība atkal samazinās
Foto: freepik
Latvijas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs atkal samazinājusies apmeklētība, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) monitoringa dati.

Pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamo apmeklētība samazinājusies pēc apmeklētības pieauguma pagājušajā nedēļā, savukārt vispārējās izglītības iestādēs apmeklētība samazinās pēc trīs nedēļu pozitīvas dinamikas.

Aizvadītajā nedēļā vispārējās izglītības iestādes apmeklēja vidēji 88,1% skolēnu, kas ir par 0,7 procentpunktiem mazāk nekā nedēļu iepriekš. Visvairāk apmeklētība samazinājusies Jelgavā un Rīgā - attiecīgi par 4,8 un 2,7 procentpunktiem.

Zemākais vispārējo izglītības iestāžu apmeklējuma īpatsvars no reģistrēto skolēnu skaita bijis Rēzeknē - skolu apmeklēja 88% skolēnu.

Visvairāk bērnu apmeklēja Liepājas skolas, apmeklētībai pieaugot par 0,9 procentpunktiem līdz 91,6%. Apmeklējums pieaudzis arī Ventspilī, Rēzeknē un Valmieras novadā, bet samazinājies sešās no desmit monitoringā iekļautajām pašvaldībām.

Pagājušajā nedēļā pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja vidēji 71% bērnu, kas ir par 1,3 procentpunktiem mazāk nekā nedēļu iepriekš.

Zemākā apmeklētība fiksēta Gulbenes novadā, kur apmeklētība kritusies par 12,2 procentpunktiem un bērnudārzus apmeklēja 60% reģistrēto bērnu.

Bērnudārzu apmeklētība par 3,2 līdz 8 procentpunktiem samazinājusies vēl piecās no desmit monitoringā iekļautajām pašvaldībām, savukārt Ventspilī un Valmieras novadā palikusi nemainīga.

Augstākā pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklētība reģistrēta Rēzeknē, kur apmeklētība pieaugusi par 11,8 procentpunktiem līdz 76,3%.

Monitoringā iekļautas kopumā 62 vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes Daugavpilī, Gulbenes novadā, Jelgavā, Jēkabpils novadā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmieras novadā un Ventspilī.

Izglītības iestādes katru nedēļu informē par iestāžu apmeklējumu ceturtdienā.

