18. novembrī Rembatē no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 tev ir iespēja vienam vai kopā ar ģimeni izskriet Rembates jubilejas apli kādā no distancēm – Mazajā aplī (3 km) vai Lielajā aplī (10,8 km).
Par godu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai un skrējiena jubilejai, katram dalībniekam būs iespēja saņemt piemiņas balvu. Lai saņemtu balvu, skrējiena laikā dalībniekam būs jānofotografējas pie kontrolpunkta un fotogrāfija jānosūta uz tālruņa numuru - +371 26435199 (Liene).
Pieteikšanās skrējienam notiek elektroniski aizpildot pieteikuma anketu.
Nepilngadīga persona viena nedrīkst skriet, viņa pieteikumu aizpilda aizbildnis. Ja šis punkts netiek ievērots veicināšanas balva netiek piešķirta.
Lūdzam sekot līdzi aktuālajiem ierobežojumiem valstī un pirms došanās uz pasākumiem lūdzam pārbaudīt informāciju par to norisi www.kegumanovads.lv
Lūdzam ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus! Sargāsim sevi un apkārtējos!
Pasākumu laikā tiks fotografēts un filmēts, iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.