Komunikācijas aģentūras “Deep White” pārstāve Silva Aleksa Fridrihsone uzsver, ka lēmums par kādas tirdzniecības vietas slēgšanu ir sarežģīts un grūts, taču vienmēr pamatots tieši finanšu rādītājos un klientu plūsmas novērtējumā.
"Ogrē šo lēmumu ietekmēja sarūkošā apmeklētība un pieprasījums,” norāda uzņēmuma pārstāve.
Tāpat viņa uzsver, ka katrs lēmums par tirdzniecības vietas darbības pārtraukšanu vai jaunas vietas atvēršanu tiek pieņemts, izvērtējot konkrētā reģiona situāciju un iedzīvotāju vajadzības.
“Mēs vienmēr cenšamies nodrošināt pēc iespējas plašāku tirdzniecības vietu pieejamību visā valsts teritorijā, tāpēc tāds būtisks faktors kā klientu plūsma un pieprasījums pēc mūsu pakalpojumiem un precēm tiek vērtēts individuāli katrā reģionā,” teikts atbildē.
SIA “Reitan Convenience Latvia”, kas pārvalda “Narvesen” zīmolu Latvijā, tirgū darbojas jau 28 gadus. Uzņēmums norāda, ka regulāri meklē iespējas attīstīt tīklu, atverot jaunus veikalus stratēģiski izdevīgās vietās, pielāgojoties mainīgajām pircēju vajadzībām un paradumiem.
"Par iespējamiem jaunumiem tīkla attīstībā Ogrē noteikti informēsim,” sola uzņēmuma pārstāve.