Trešdiena, 26.11.2025 15:34
Konrāds, Sebastians
Trešdiena, 26.11.2025 15:34
Konrāds, Sebastians
Trešdiena, 26. novembris, 2025 13:45

Slēgti “Narvesen” kioski Ogrē: lēmuma pamatā – sarūkošs pieprasījums

Megija Kokoreviča
Slēgti “Narvesen” kioski Ogrē: lēmuma pamatā – sarūkošs pieprasījums
Foto: OgreNet
Trešdiena, 26. novembris, 2025 13:45

Slēgti “Narvesen” kioski Ogrē: lēmuma pamatā – sarūkošs pieprasījums

Megija Kokoreviča

Ogres iedzīvotāji un viesi noteikti jau būs pamanījuši, ka kioski "Narvesen" jau kādu laiku ir slēgti, taču ne visiem ir skaidrs šādas rīcības iemesls. Pēc vairāku iedzīvotāju jautājumiem un diskusijām sociālajos tīklos par “Narvesen” kiosku darbību Ogrē, vērsāmies pie uzņēmuma pēc skaidrojuma – vai tie slēgti uz visiem laikiem, un kāds ir pamatojums šādam lēmumam?

Komunikācijas aģentūras “Deep White” pārstāve Silva Aleksa Fridrihsone uzsver, ka lēmums par kādas tirdzniecības vietas slēgšanu ir sarežģīts un grūts, taču vienmēr pamatots tieši finanšu rādītājos un klientu plūsmas novērtējumā.

"Ogrē šo lēmumu ietekmēja sarūkošā apmeklētība un pieprasījums,” norāda uzņēmuma pārstāve.

Tāpat viņa uzsver, ka katrs lēmums par tirdzniecības vietas darbības pārtraukšanu vai jaunas vietas atvēršanu tiek pieņemts, izvērtējot konkrētā reģiona situāciju un iedzīvotāju vajadzības.

“Mēs vienmēr cenšamies nodrošināt pēc iespējas plašāku tirdzniecības vietu pieejamību visā valsts teritorijā, tāpēc tāds būtisks faktors kā klientu plūsma un pieprasījums pēc mūsu pakalpojumiem un precēm tiek vērtēts individuāli katrā reģionā,” teikts atbildē.

SIA “Reitan Convenience Latvia”, kas pārvalda “Narvesen” zīmolu Latvijā, tirgū darbojas jau 28 gadus. Uzņēmums norāda, ka regulāri meklē iespējas attīstīt tīklu, atverot jaunus veikalus stratēģiski izdevīgās vietās, pielāgojoties mainīgajām pircēju vajadzībām un paradumiem.

"Par iespējamiem jaunumiem tīkla attīstībā Ogrē noteikti informēsim,” sola uzņēmuma pārstāve.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?