Sludinājums par telpu nomas piedāvājumu Lielvārdes novada pašvaldībai Lielvārdes pilsētas bibliotēkas telpu nodrošinājumam

Sludinājums par telpu nomas piedāvājumu Lielvārdes novada pašvaldībai Lielvārdes pilsētas bibliotēkas telpu nodrošinājumam
Sludinājums par telpu nomas piedāvājumu Lielvārdes novada pašvaldībai Lielvārdes pilsētas bibliotēkas telpu nodrošinājumam

Sakarā ar to ka esošās Lielvārdes pilsētas pieaugušo un bērnu literatūras nodaļas bibliotēku telpas neatbilst Ministru kabineta 2001. gada 11. septembra noteikumu Nr. 395 “Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi” nosacījumiem, Lielvārdes novada pašvaldība aicina iesniegt telpu nomas piedāvājumu Lielvārdes pilsētas bibliotēkas drošas darbības nodrošināšanai.

SLUDINĀJUMS

PAR TELPU NOMAS PIEDĀVĀJUMU LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI LIELVĀRDES PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS TELPU NODROŠINĀJUMAM

1. Publiska persona vai publiskas personas institūcija (turpmāk – nomnieks):

Lielvārdes novada pašvaldība,
Raiņa iela 11A, Lielvārde, LV – 5070
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000024489
Oficiālā elektroniskā adrese:
Kontaktpersona: Iveta Sliņa
Tālr. 22088486, e-pasts:


2. Nomas objekta atrašanās vieta: Lielvārdes pilsētas teritorijā (precīzāka atrašanās vieta norādīta sludinājuma 1.pielikumā “Specifikācija Lielvārdes pilsētas bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) telpām”

3. Nomas objekta lietošanas mērķis – Bibliotēkas funkciju nodrošināšana

4. Paredzamais telpu nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi

5. Nomas objekta platība: 400 – 500 m2

6. Nomas objekta specifiskās prasības un tehniskais stāvoklis: norādīts sludinājuma 1.pielikumā “Specifikācija Bibliotēkas telpām”

7. Nomas sludinājuma piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: Piedāvājumu (ar specifikāciju) līdz gada 23. jūnijam (saņemts Lielvārdes novada pašvaldībā) var iesniegt šādā veidā:

nosūtīt uz e-pastu: .
iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldībā vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē;
nosūtīt pa pastu uz aploksnes norādot:
Lielvārdes novada pašvaldībai

Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV-5070

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese (deklarētā adrese)

„Telpu noma Lielvārdes novada pašvaldības Lielvārdes pilsētas bibliotēkas vajadzībām”

8. Nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.

9. Prasības pretendentam un iesniedzamie nomas objekta piedāvājuma atlases dokumenti:

Pretendents – fiziska vai juridiska persona, kas ir tiesīga rīkoties ar attiecīgo īpašumu.
Piedāvājums, atbilstoši sludinājuma 2.pielikumam „Piedāvājums”. Pretendents sludinājuma 7.punktā norādītajā termiņā iesniedz piedāvājumu, kuru paraksta pretendents (nekustamā īpašuma īpašnieks) vai tā pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pretendenta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno arī apliecinājums par tiesībām rīkoties ar attiecīgo īpašumu un iesniegt piedāvājumu.
Pretendents un tā īpašuma vai telpu lietojuma tiesības likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrētas attiecīgajos reģistros.


Pielikumā:

-Specifikācija Lielvārdes pilsētas bibliotēkas telpām šeit:
-Piedāvājums Lielvārdes novada pašvaldībai “Telpu noma Lielvārdes novada pašvaldības LIELVĀRDES PIELSĒTAS BIBLIOTĒKAS vajadzībām” šeit:
-Lielvārdes novada domes 2021.gada 28.aprīļa lēmums Nr.132 “Par telpu nepieciešamību Lielvārdes pilsētas bibliotēkas drošas darbības nodrošināšanai” šeit:

