SM nesaredz vajadzību Ogres novadā izsludināt ārkārtējo situāciju transporta nozarē

Likums "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" nosaka, ka ārkārtējo situāciju var izsludināt tāda valsts apdraudējuma gadījumā, kas saistīts ar katastrofu, tās draudiem vai kritiskās infrastruktūras apdraudējumu, ja būtiski apdraudēta valsts, sabiedrības, vides, saimnieciskās darbības drošība vai cilvēku veselība un dzīvība.

Kā skaidro Satiksmes ministrija, kopumā secināms, ka AS "Liepājas autobusu parks" ir sakārtojis uzņēmuma darbību un nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību 99% no izpildāmo reisu apjoma. Satiksmes ministrija konstatēja, ka no 2022.gada 1.septembra līdz 11.septembrim no kopumā izpildāmajiem 3184 reisiem pārvadātājs nav izpildījis 16 reisus, kas ir 0,5% no izpildāmā reisu apjoma Ogre un Aizkraukle maršrutu tīkla daļā. Papildus Satiksmes ministrija norāda, ka, ja Ogres novadu vērtē atsevišķi, tad septembrī līdz šim ir neizpildīti 10 reisi.

"Uzņēmums faktiski ir nokomplektējis autobusu vadītāju štatu. Pārvadātājs ir palielinājis zvanu centra kapacitāti, gan veicot tehniskas izmaiņas, gan piesaistot papildus operatoru. Attiecīgi iedzīvotājiem ir iespējas sazvanīt operatorus, lai uzdotu jautājumus, sniegtu priekšlikumus, kā arī izteiktu sūdzības. Tāpat ir uzlabojusies pasažieru informēšana par reisu neizpildēm, ja tādas maršrutu tīkla daļā "Ogre, Aizkraukle" tiek plānotas, informācija tiek izvietota vēlākais iepriekšējās dienas vakarā," teikts informatīvajā ziņojumā.

Vienlaikus Satiksmes ministrija norāda, ka Ogres novada pašvaldībā ir nodrošināta sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktība, jo cauri ejošajā dzelzceļa maršrutu tīklā valsts nodrošina- 68 reisus darba dienā, kuros pakalpojumu nodrošina AS "Pasažieru vilciens" un kuros ir iespējams kā braukt novada ietvaros tā uz Rīgu un no Rīgas. Turklāt Ogres novada pašvaldībai cauri brauc reģionālās nozīmes autobusu plūsma, kas tajā skaitā apkalpo vairākas pieturas Ogres novadā, - ar autobusiem tiek nodrošināti 26 reisi darba dienā. Ir arī saglabāti Ogres novada pašvaldības pašas joprojām apkalpotie atsevišķie skolēnu pārvadājumi. Kopumā darba dienas laikā Ogres novadā tiek nodrošināti vairāk nekā 280 reģionālās nozīmes reisi.

Vienlaikus, lai tiktu nodrošināta pasažieru pārvadājumu nepārtrauktība Ogres un Aizkraukles maršruta tīkla daļā, Autotransporta direkcija organizē potenciālo pārvadātāju aptauju. Tās mērķis ir noskaidrot citu pasažieru pārvadātāju gatavību nodrošināt gan autobusu, gan vadītāju resursus pasažieru pārvadāšanai Ogres un Aizkraukles maršrutu tīkla daļā brīdī, gadījumā, ja kritiska reisu neizpilde atkārtosies.

Vienlaikus Satiksmes ministrija atzīmē, ka Sabiedriskā transporta padome šogad 5.augusta sēdē nolēma, ka kritiska reisu neizpilde iestājas tajos gadījumos, kad reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā tiek konstatēts, ka netiek izpildīti astoņi un vairāk reisi dienā vai netiek izpildīti reisi, kuriem ir augstākas prioritātes statuss - reisi, kas nodrošina iespēju skolēniem apmeklēt izglītības iestādes, reisi, kas nepieciešami nokļūšanai darba vietās vispārpieņemtajā darba laikā.

Kā informatīvajā ziņojumā norāda Satiksmes ministrija, ņemot vērā pieejamo sabiedriskā transporta pakalpojuma apjomu Ogres novadā un apstākli, ka reisu neizpilde no pārvadātāja puses bija īslaicīga un ir veiktas darbības, lai novērstu reisu neizpildi, šobrīd nav saskatāms apdraudējums, nepieciešamība un samērīgums ārkārtējās situācijas stāvokļa transporta nozarē izsludināšanai Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Kā ziņots, Ogres novada domes ārkārtas sēdē 1.septembrī deputāti vienbalsīgi nolēma pieprasīt Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju Ogres novadā saistībā ar kritisko situāciju sabiedriskā transporta nodrošināšanā Ogres novada administratīvajā teritorijā, informēja pašvaldībā.

Ārkārtas sēdē Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) skaidroja, ka lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu ir saistīts ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem Ogres novadā.

"Uzskatu, ka tas ir valsts apdraudējums, jo valsts nepilda savas funkcijas. Ja tā turpināsies, cilvēki pārstās izmantot sabiedrisko transportu, maršruti tiks slēgti," kritisko situāciju iezīmēja Helmanis, uzsverot, ka tas neveicinās, bet, tieši pretēji, samazinās cilvēku vēlmi dzīvot novada pagastos, lauku apvidos, kur palielināsies pamesto viensētu skaits, lai gan pašvaldība pēdējo gadu laikā ir aktīvi strādājusi un pieņēmusi vairākus lēmumus, kas saistīti ar attīstību novada lauku apvidos.

Ogres mērs skaidroja, ka ar šo ārkārtas sēdes lēmumu dome vēršas pie Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) un valdības ar lūgumu izsludināt ārkārtējo situāciju, un ka lēmums nav saistīts tikai ar šī rīta nenotikušo reisu, bet ar daudziem gadījumiem pēdējā mēneša laikā - dienā atceltiem līdz gandrīz 40 reisiem, kuru rezultātā cilvēki, tostarp 80 gadus veci novada iedzīvotāji, nav varējuši nokļūt pie ārstiem, pie kuriem pierakstījušies pirms vairākām nedēļām un līdz pieturvietai mērojuši vairākus kilometrus garu ceļu, kavētiem darba laikiem, ar autobusu šoferu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuru rezultātā pasažieri cietuši avārijā vai guvuši traumas.

Visbeidzot lēmums esot saistīts arī ar to, ka skolēni tiek atstāti ceļa malās un netiek uz skolu, turklāt vairākumā gadījumu par atceltajiem reisiem nemaz neesot informācijas "Liepājas autobusu parka" mājaslapā.

Savukārt Autotransporta direkcija otrdien ziņoja, ka aptaujā reģionālos pārvadātājus par gatavību nodrošināt gan autobusu, gan vadītāju resursus pasažieru pārvadājumiem Ogres un Aizkraukles maršrutu tīkla daļā brīdī, kad varētu tikt pieņemts lēmums par priekšlaicīgu līguma laušanu ar esošo pārvadātāju AS "Liepājas autobusu parks".

Autotransporta direkcija veic potenciālo pārvadātāju aptauju, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumu nepārtrauktību Ogres un Aizkraukles maršruta tīkla daļā.

Paralēli Autotransporta direkcija apkopo visus "Liepājas autobusu parka" konstatētos līguma pārkāpumus.

Tāpat vēstīts, ka "Liepājas autobusu parka" apgrozījums pagājušajā gadā bija 15,406 miljoni eiro, kas ir par 41% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga vairākkārt, sasniedzot 3,603 miljonus eiro.

Pēc Konkurences padomes 2022.gada 29.marta lēmumā par Konkurences likuma pārkāpuma konstatēšanu "Liepājas autobusu parka" darbībās, uzņēmuma mazākuma akcionārs (34,85%) ir Liepājas pašvaldība, bet 59,83% akciju pieder SIA "LAP1R", kas, pēc "Firmas.lv" datiem, pastarpināti pieder Andra Šķēles (67%) un Aināra Šlesera (33%) ģimenēm.

Kompānija "Liepājas autobusu parks" reģistrēta 1995.gadā.