Aicinām jauniešus apgūt individuālas Koučinga nodarbības, kuras vadīs sertificēta un diplomēta personīgā snieguma trenere - Dace Briede – Zālīte un apmeklēt Smieklu jogas grupas nodarbības, kuras vadīs setificēta trenere Kristīne Kantiķe.
Nodarbības paredzētas jauniešiem, kas vēlas uzlabot savu mentālo veselību, uzlabojot jaunu zināšanu apguvi un veicināt pašizaugsmi, lai to motivētu atgriezties un tiekties uz pareizajiem dzīves mērķiem un līdzsvarot savu emocionālo labsajūtu. Koučinga nodarbību mērķis ir sniegt jauniešiem līdzsvarotu emocionālu labsajūtu un veicinātu sagatavotību, motivāciju turpmākajām mācībām un darba tirgum. Koučinga nodarbības vēlams iziet pilnu kursu, kas sastāv no 4 individuālām nodarbībām, katra vienam jaunietim 1,5h gara.
Smieklu jogas nodarbību mērķis ir veicināt psihoemocionālā un garīgā stāvokļa uzlabošanu (garastāvokļa un imunitātes uzlabošanu, stresa mazināšanu). Smieklu joga veicina bērnišķīgu rotaļīgumu, kas palīdz smieties sirsnīgi un dabīgi. Nodarbības paredzētas vienu reizi mēnesī, trešdienās, 1h.
Nodarbības paredzētas jauniešiem, vecumā no 13-19 gadiem, kas deklarēti Ķeguma pilsētas, Tomes, Birzgales vai Rembates pagastos un/vai mācās kādā no skolām - Ķeguma komercnovirziena vidusskola vai Birzgales pamatskola.
PASĀKUMS JAUNIEŠIEM IR BEZMAKSAS. Dalību lūdzu pieteikt līdz 2021.gada 03.septembrim plkst. 13.00. Dalībnieku skaits ierobežots.
Nodarbību norises vieta - Ķeguma dienas centrs , Liepu aleja 1b, Ķegums, Ogres novads, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības. Ja epidemioloģiskā situācija pasliktināsies, tad nodarbības var tikt pārceltas arī e-vidē, attālināti, izmantojot kādu no videokonferenču platformām.
Koučinga individuālo nodarbību programma un laiki
Nodarbību laiki
9:00 – 10:30, 10:30 – 12:00, 12:00 - 13:00, 13:00 – 14:30, 14:30 – 16:00, 16.00-17.30.
1.nodarbība 09.09.21, 10.09.21, 15.09.21, 16.09.21, ilgums 1,5h.
Personības profila noteikšana rakstura stipro kombināciju apzināšanai, izmantojot psihometrisko testu metodiku. Stipro rakstura kombināciju skaidrojums un to piemērotība potenciālajiem nākotnes profesijas virzieniem. Nodarbībā: tests, teorija un personības profila skaidrojumi.
2. nodarbība 30.09.21, 01.10.21, 07.10.21, 08.10.21, ilgums 1,5h.
Mērķu plānošana. Mērķu kartes izstrādes metodika. Zināšanu un prasmju apzināšana, kas jāpilnveido, lai sasniegtu iecerēto. Nodarbībā: mērķu kartes aizpildīšana pēc apgūtās metodikas un izveidots savs skaidrs plāns ar skaidri definētām aktivitātēm.
3. nodarbība 04.11.21, 05.11.21, 10.11.21, 17.11.21, ilgums 1,5h.
Kā labāk integrēties darba tirgū - CV un pieteikuma vēstules izstrādes principi. Darba sludinājumos esošo prasību nolasīšana. Nodarbībā: Treniņš un skaidrojumi, kas balstoties uz konkrēta jaunieša personības tipu, būtu jāņem vērā, izvēloties konkrētu amata lomu.
4. nodarbība 02.12.21, 03.12.21, 09.12.21, 10.12.21, ilgums 1,5h.
Pašapziņas tests un pašapziņas treniņš. Konfliktu vadības tests, skaidrojumi un treniņš.
Smieklu jogas nodarbību laiki un saturs
Ķermeņa iesildīšanās, elpošanas vingrinājumi, smieklus izraisošu vingrinājumu un jogas dziļās elpošanas paņēmienu apvienojuma komplekss, viegla staipīšanās, aerobiskas kustības (lēkāšana, plaukšķināšana, dažādu darbību imitācija) (vingrinājumu komplekss katrā nodarbībā ir atšķirīgs).
2021. gada 8. septembrī no plkst. 14:00 līdz 15:00;
2021. gada 6.oktobrī no plkst. 14:00 līdz 15:00;
2021. gada 3. novembrī no plkst. 14:00 līdz 15:00;
2021. gada 1. decembrī no plkst. 14:00 līdz 15:00.
Pieteikuma anketas dalībai šeit:
https://ej.uz/koučings_jauniesiem
https://ej.uz/smieklu_joga_jauniesiem
Nodarbības tiek īstenotas projekta konkursa "Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai" atbalstāmā projekta "Nesēdi mājās-strādā ar sevi" ietvaros, ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.