Fotogrāfijas tiks pievienotas šī posta komentāros un daļu vērtējuma sastādīs publiskais balsojums. Vērtējumus apkopos Jauniešu domes pārstāvji.
Atgādinām par valstī noteikto ierobežojumu ievērošanu!
Sniegs mūs šajā ziemā priecē, tāpēc aicinām piedalīties sniega skulptūru festivālā "Kas neguļ ziemas miegu Lielvārdes novadā?"
Festivāls jau sācies! Laikapstākļi mainīgi, tāpēc dodamies ārā un īstenojam savu ideju.
Gaidām lieliskos foto ar skulptūras autoru, nosaukumu, izmēriem uz
