Ceturtdiena, 09.10.2025 15:04
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:04
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 29. janvāris, 2021 12:33

Sniega skulptūru festivāls "Kas neguļ ziemas miegu Lielvārdes novadā?"

lielvarde.lv
Sniega skulptūru festivāls "Kas neguļ ziemas miegu Lielvārdes novadā?"
Piektdiena, 29. janvāris, 2021 12:33

Sniega skulptūru festivāls "Kas neguļ ziemas miegu Lielvārdes novadā?"

lielvarde.lv

Sniegs mūs šajā ziemā priecē, tāpēc aicinām piedalīties sniega skulptūru festivālā "Kas neguļ ziemas miegu Lielvārdes novadā?" 
Festivāls jau sācies! Laikapstākļi mainīgi, tāpēc dodamies ārā un īstenojam savu ideju.
Gaidām lieliskos foto ar skulptūras autoru, nosaukumu, izmēriem uz 

Fotogrāfijas tiks pievienotas šī posta komentāros un daļu vērtējuma sastādīs publiskais balsojums. Vērtējumus apkopos Jauniešu domes pārstāvji.

Atgādinām par valstī noteikto ierobežojumu ievērošanu!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?