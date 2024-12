Sniega un apledojuma dēļ pie Ogres, Tīnūžiem un citviet apgrūtināta braukšana

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz vairākiem valsts galvenajiem autoceļiem: uz Daugavpils šosejas (A6) no Ogres līdz Aiviekstes tiltam; uz Bauskas šosejas (sA7) no Dzimtmisas līdz Grenctālei; uz Rēzeknes šosejas (A12) no Stolbovkas līdz Terehovai; uz autoceļa Tīnūži–Koknese (P80) visā garumā. Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ogres, Valkas, Ventspils, Talsu, Bauskas, Gulbenes, Aizkraukles, Liepājas, Ludzas, Rīgas un Jelgavas apkārtnē.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem var informēt VSIA "Latvijas Valsts ceļi", zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos "Twitter" un "Facebook".