Pirmdiena, 29.12.2025 17:59
Ilgona, Solveiga
Pirmdiena, 29.12.2025 17:59
Ilgona, Solveiga
Pirmdiena, 29. decembris, 2026 17:06

Sniegs, putenis un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu

Leta
Sniegs, putenis un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu
Foto: lvceli.lv
Pirmdiena, 29. decembris, 2026 17:06

Sniegs, putenis un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu

Leta

Pirmdienas pēcpusdienā sniegs, putenis un apledojums daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Mazblīdenes līdz Ciecerei, savukārt uz reģionālajiem autoceļiem īpaši apgrūtināta braukšana ir Saldus apkārtnē.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam un no Zvejniekciema stacijas līdz Tūjas krustojumam, uz Vidzemes šosejas (A2), uz Valmieras šosejas (A3), uz Rīgas apvedceļa (A4 un A5), uz Daugavpils šosejas (A6), uz Bauskas šosejas (A7) no Dzimtmisas līdz Grenctālei, uz Jelgavas šosejas (A8), uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Anneniekiem un no Cieceres līdz Grobiņai, uz Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai un no Tukuma līdz Ventspilij, uz Rēzeknes šosejas (A12), uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13), uz Daugavpils apvedceļa (A14), uz Rēzeknes apvedceļa (A15), kā arī uz šosejas Tīnūži-Koknese (P80).

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Gulbenes, Daugavpils un Tukuma apkārtnes.

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 196 ziemas dienesta tehnikas vienības.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?