Īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Mazblīdenes līdz Ciecerei, savukārt uz reģionālajiem autoceļiem īpaši apgrūtināta braukšana ir Saldus apkārtnē.
Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam un no Zvejniekciema stacijas līdz Tūjas krustojumam, uz Vidzemes šosejas (A2), uz Valmieras šosejas (A3), uz Rīgas apvedceļa (A4 un A5), uz Daugavpils šosejas (A6), uz Bauskas šosejas (A7) no Dzimtmisas līdz Grenctālei, uz Jelgavas šosejas (A8), uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Anneniekiem un no Cieceres līdz Grobiņai, uz Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai un no Tukuma līdz Ventspilij, uz Rēzeknes šosejas (A12), uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13), uz Daugavpils apvedceļa (A14), uz Rēzeknes apvedceļa (A15), kā arī uz šosejas Tīnūži-Koknese (P80).
Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Gulbenes, Daugavpils un Tukuma apkārtnes.
Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 196 ziemas dienesta tehnikas vienības.