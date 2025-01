Sniegs un apledojums daudzviet valstī apgrūtina braukšanu

Slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 68 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas posmā no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, visā Rīgas apvedceļa (Salaspils - Babīte) posmā, Bauskas šosejas posmā no Rīgas līdz Dzimtmisai, kā arī uz Jelgavas šosejas un Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Mazblīdenei.

Apgrūtināta ir arī braukšana uz Ventspils šosejas un Rēzeknes šosejas posmā no Stolbovkas līdz Terehovai.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir apgrūtināta Ventspils, Talsu, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Ogres, Valkas, Alūksnes, Gulbenes, Balvu un Daugavpils apkārtnē.

LVC atgādina, ka arī pēc uzturēšanas darbu veikšanas uz ceļiem var atkārtoti veidoties apledojums, šie darbi tiek veikti lai iespēju robežās uzlabotu ceļu stāvokli, taču tie nevar novērst ziemai raksturīgos laikapstākļus.

Autovadītājus aicina rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.