Pasākumu atklāja un klātesošos sirsnīgi sveica šī pasākuma organizatore, Ogres novada Sociālā dienesta sabiedrības pārvaldes speciāliste Anita Ausjuka.
Kolēģus uzrunāja Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa, kura sacīja, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas un sociālā dienesta reorganizācija daudziem kolēģiem šodien ir iespēja tikties un iepazīties klātienē, jo iepriekš visa komunikācija noritējusi neklātienē, turklāt pēdējie divi gadi sociālajiem darbiniekiem nesuši daudz un dažādas pārmaiņas un izaicinājumus, kam nemitīgi bija jāmeklē risinājumi un jāpielāgojas, bet ar visu sociālie darbinieki ir spējuši tikt galā.
“Visas šīs grūtības mūs ir darījušas stiprākus, norūdījušas. Esam iemācījušies strādāt attālināti, sazināties sociālajos tīklos, komunicēt zoom sapulcēs, pārkārtot savu dienas ritmu un pielāgoties,” atzina S.Ozoliņa, pateicoties kolēģiem par veikto darbu un vēlot baudīt prieku un iedvesmu, ko sniedz pavasaris – labā vēstnesis, gūt gandarījumu no paveiktā līdzcilvēku labā.
Nedaudz par jauno Ogres Centrālās bibliotēkas ēku un tajā sniegtajām iespējām un pakalpojumiem pastāstīja tās vadītāja Jautrīte Mežjāne, aicinot klātesošos noteikti bibliotēkā atgriezties un šīs iespējas pašiem arī izbaudīt.
Sociālos darbiniekus svētkos sveica Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, kura pateicās par smago darbu, ko veic sociālie darbinieki, atverot savas sirds durvis ikvienam, kurš nonācis nelaimē vai grūtā situācijā, pasniedzot roku vai iedrošinot ar vārdiem. D.Bārbale atzina, ka šo astoņu gadu laikā, kopš strādā Ogres novada pašvaldībā, viņa ir iemīlējusi Ogri un ogrēniešu, darbu pašvaldībā, sociālo dienestu un sociālo darbu un ir pārliecināta, ka Ogre spēj palīdzēt ne tikai saviem cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās, bet var atvērt durvis arī Ukrainas bēgļiem. “Ienākot pie jums, es jūsu acīs redzēju nogurumu, tāpēc visvairāk šodien es vēlētos kļūt par burvi, uzburt tepat, pāri šai zālei Zentas Mauriņas pieminēto laipnības un smaida liepu lapu laipu, sadoties ar jums rokās un vieglā dejas solī pāriet tai pāri, ar smaidu sejā, lai šis smaids iepriecina un sasilda jūs. Paldies, ka jūs mums esat,” pateicās D.Bārbale.
Svētkos sociālos darbiniekus sveica un ar saviem stāstiem iepriecināja rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs, kā arī izdevniecības “Jumava” vadītājs Juris Visockis. Ē.Hānbergs pastāstīja par kopā ar Ritu Trenci un Liu Guļevsku uzrakstīto grāmatu “Kamolā tinējs. Vēstules Imantam”, kas veltītas aktiera, dziedātāja un sirds cilvēka Imanta Skrastiņa piemiņai. Rakstnieks uzsvēra – lai pārvarētu dažādas, arī grūtas un smagas dienas, cilvēkam jāspēj saglabāt optimisms un humors, smieklus veicinājusi arī viņa un J.Visocka darbošanās Rīgas Latviešu biedrības Literatūras komisijas Omulības klubiņā, kas darbojas jau 19 gadus un kurā tiekas un savus dokumentālos un kuriozos stāstus stāsta visdažādākie cilvēki, turklāt šo gadu laikā ir izdotas jau 16 kluba biedru omulības stāstu grāmatas. Gan Ē.Hānbergs, gan J.Visockis aicināja sociālos darbiniekus sākt protokolēt savas dokumentālās omulības, un, kas zina, varbūt tos būs iespējams iekļaut kādā omulības stāstu krājumā.
Muzikālus un sveicienus dzejā sniedza Dailes teātra aktrise Aija Dzērve un dziedātājs Andris Daņiļenko.
Latvijā Vispasaules sociālā darba diena tiek atzīmēta kopš 2015. gada, pievēršot sabiedrības uzmanību sociāla darba profesijai – tās būtībai, izaicinājumiem un paveiktajam. Šī gada Vispasaules sociālā darba dienas vadmotīvs ir “Iekļaujam ikvienu jaunas ekosociālas pasaules veidošanā!”. Šis motīvs izriet no pandēmijas postošās ietekmes, klimata krīzes un nepieciešamības kopīgi, apvienojot visas pasaules solidāri, cilvēcīgi un iekļaujoši domājošos un darbīgos spēkus, veidot jaunu ekosociālo pasauli. Šī ir nozīmīga diena, kuru atzīmē sociālie darbinieki visā pasaulē, stāstot, izglītojot un atspoguļojot profesijas ieguldījumu cilvēka, ģimenes, kopienas un plašākas sabiedrības stiprināšanā.