Sociālajā dienestā viesojas kolēģi no Ādažiem

Ādažu novada Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze norāda, ka Ādažos dienas centrs tika atvērts tikai šogad jūlijā. Tā darbiniekiem vizīte Ogrē ir pirmā pieredzes apmaiņa un īpaši vērtīga, jo Ogrē dienas centrs ir atvērts un darbojas jau 20 gadus, darbiniekiem ir uzkrātas zināšanas un pieredze, lai varētu to sniegt kolēģiem citās pašvaldībās. I.Roze atklāj, ka Ādažos dienas centrs atvērts deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros – uzcelta jauna ēka un tiek sniegti divi jauni pakalpojumi – dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadiem līdz pensijas vecumam un rehabilitācijas centra bērniem. “Ogres Sociālajā dienestā esmu jau bijusi, gribējās, lai arī kolēģes no jaunā dienas centra atbrauc. Iepazināmies ar darbu sociālajā dienestā, specializētajās darbnīcās, dienas centrā. Interesēja arī tehniskais darbs, kā iekārtotas telpas… Pēc viesošanās Ogrē varam secināt, ka Ogre ir brīnišķīga pilsēta, kur tiek sniegti patiešām kvalitatīvi sociālie pakalpojumi un strādā brīnišķīgi kolēģi, no kuriem var gūt iedvesmu, apbrīnot viņu pašaizliedzīgo degsmi, smelties pieredzi. Ogres sociālajā dienestā jau ir izveidojušās vērtīgas iestrādes,” atzīst I.Roze.

Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa informē, ka kolēģi no dažādām Latvijas pašvaldībām nolūkā gūt pieredzi no kolēģiem Ogrē iestādē viesojas vismaz reizi mēnesī. Šonedēļ dienestu apmeklēs arī kolēģi no Bauskas novada. “Ir tiešām prieks un gandarījums, ka mūsu darbs tiek novērtēts, saņemt kolēģu pozitīvos, atzinīgos vārdus par darbu, ko veicam. Visbiežāk sociālos darbiniekus interesē mūsu iekšējie normatīvie akti, izstrādātās veidlapas, metodika, darba organizācija. Prieks, ka ar to varam dalīties un ka citi to izmanto kā sava darba materiālu. Kolēģi novērtē arī jauno, funkcionālo Ogres novada Sociālā dienesta ēku, telpu iekārtojumu, plašo sniegto pakalpojumu klāstu,” priecājas S.Ozoliņa un piebilst, ka interese tuvāk iepazīties ar sociālā dienesta darbu Ogrē radusies arī pēc Latvijas sociālo dienestu vadītāju tikšanās Ogres Centrālajā bibliotēkā 20. aprīlī. S.Ozoliņa arī norāda, ka dienestā noris intensīvs darbs, trūkst darbinieku, tāpēc dienesta darbiniekiem ir ierobežotas iespējas doties pieredzes apmaiņā pie kolēģiem citur Latvijā, tomēr arī Ogres novada Sociālā dienesta dabinieki, visbiežāk atsevišķi speciālisti no nodaļām, dodas pieredzes apmaiņā, jo tā ir vērtīga, ļauj darbiniekiem attīstīties un pilnveidot darbu.

S.Ozoliņa piebilst, ka pavisam drīz Ogres novadā tiks atvērti divi jauni pakalpojumi – Jumpravā specializētās darbnīcas un Ogrē, Suntažu ielā 2, DI projekta ietvaros būs izbūvēti grupu dzīvokļi, pieejami rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar invaliditāti un dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.