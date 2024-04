Sociālās uzņēmējdarbības piču konkursā uzvar iniciatīva no Ogres

Zanes Bērziņas iniciatīva “Vai viegli uzvilkt bikses?” no Ogres tika atzīta par konkursa uzvarētāju žūrijas vērtējumā. Zanes ideja ir ražot specializētu apģērbu cilvēkiem ar kustību traucējumiem ar mērķi atvieglot viņu ikdienu un palīdzēt iekļauties sabiedrībā. Sortiments iekļauj speciāli dizainētas un šūtas bikses, kreklus, T kreklus, jakas, virsjakas – apģērbus, kas no malas izskatās ikdienišķi, taču tikai tā lietotājam ir zināmas slēptās funkcijas, kas atvieglo tā uzģērbšanu un noģērbšanu.





Savukārt konkursa tiešraides skatītāju balsojumā uzvaru guva "BJMK Rokskola" – sociālais uzņēmums no Jelgavas, kas piedāvā alternatīvu mūzikas izglītību atbalstošā vidē. Tā ir Latvijā pagaidām vienīgā akreditētā mūzikas skola, kas realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu “Rokmūzika”. Viens no galvenajiem skolas mērķiem ir palīdzēt jauniešiem atklāt muzicēšanas prieku un nezaudēt to arī tad, ja nākotnes profesija izvēlēta citā nozarē. “Rokskola” piedāvā audzēkņiem arī kvalitatīvu brīvā laika saturu, tostarp bez maksas, un iecerējusi savu piedāvājuma klāstu paplašināt ar mūzikas darbnīcām, interaktīvām ekskursijām un izziņas materiāliem.



Konkursa “Tam labam būs augt” finālā savas sociālās uzņēmējdarbības idejas prezentēja 10 esošie un topošie sociālie uzņēmēji no dažādām Latvijas vietām. “Kopumā konkursā šogad saņēmām 99 pieteikumus. Otrajai kārtai tālāk tika izvirzītas 25 spēcīgākās sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas. Esam patīkami pārsteigti, cik labi sagatavotas, daudzveidīgas un vērtīgas ir šī gada konkursa idejas. Tas liecina, ka īstenotie atbalsta pasākumi un apmācību programmas sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem un jau esošiem uzņēmējiem reāli strādā, redzam rezultātus un šis darbs ir jāturpina, lai nozare turpinātu augt,” stāsta Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Regita Zeiļa.



“Mums ir patiesi liels lepnums un gandarījums jau vairākus gadus palīdzēt veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, atbalstot drosmīgu un aizrautīgu cilvēku idejas un projektus, kuri rūpējas un izgaismo būtiskus problēmjautājumus sabiedrībā. Šogad priecājamies par tik lielo interesi par piču konkursu "Tam labam būs augt", ko izjutām arī pieteikumu skaitā un ievērojamā skatītāju balsojumā. Žūrijas galveno balvu šogad ieguva uzņēmums, kura darbības sirdī ir atbalsts cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, ražojot piemērotus un ērtus apģērbus. Savukārt skatītāju balva piešķirta vienīgajai akreditētajai mūzikas skolai Latvijā, kas realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu rokmūzikā un galvenokārt strādā ar jauniešiem. Šis konkurss ir iespēja uzņēmumiem, biedrībām un ar iniciatīvu apveltītiem cilvēkiem saņemt atbalstu un atsperties tālākiem mērķiem,” saka Luminor vadītāja Latvijā Kerli Varesa.





Konkursa noslēgumā tika piešķirtas arī vairākas simpātiju balvas. “Altum” simpātiju balvu ieguva uzņēmums “LeatherWorks” no Ogres, kas ražo augstas kvalitātes dzīvesstila produktus, izmantojot tikai dabīgās ādas atgriezumus. Labdarības veikalu tīkla “Otrā elpa” simpātijas balva tika Zanes Ruģēnas iniciatīvai “Remontbufete” – remontlietu un būvmateriālu maiņas punktam. Savukārt “Luminor” banka savu simpātijas balvu piešķīra apģērbu zīmolam “Partapis”, kas rada jaunus, funkcionālus un unikālus apģērbus no jau esošajiem, taču dažādu iemeslu dēļ vairs nederīgiem apģērbiem un citiem tekstila izstrādājumiem.



Konkursu "Tam labam būs augt" jau ceturto gadu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar "Luminor" banku ar mērķi veicināt jau esošu sociālo uzņēmumu un jaunu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstību, kā arī pastāstīt par šīm idejām visai Latvijai.