Sestdien, 21.augustā, aprit 30 gadi kopš konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas. Šajā dienā Latvija atguva faktisko neatkarību, neatgriezeniski saraujot saites ar Padomju Savienību un paužot skaidru izvēli atgriezties demokrātisko rietumvalstu saimē.

“Neatkarības atjaunošana nenotika vienā dienā. Tas bija ilgstošs un sarežģīts process, kurā izšķiroša loma bija toreizējā parlamenta – Augstākās padomes – deputātiem. 1990.gada 4.maijā deklarētā neatkarība reālas aprises ieguva vien vairāk nekā pēc gada, kad neizdevies valsts apvērsuma mēģinājums Maskavā pavēra iespēju Latvijai paziņot par pilnīgu neatkarības atjaunošanu. Tas kalpoja par pamatu Satversmes darbības pilnīgai atjaunošanai un valstiskās neatkarības starptautiskai atzīšanai. Konstitucionālā izpratnē 21.augusts ir tikpat nozīmīgs kā 18.novembris un 4.maijs, tas iecementēja mūsu valsts tiesiskos pamatus,” uzsver Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece.

Atzīmējot 30.gadus kopš neatkarības atjaunošanas de facto, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Prezidija locekļi un deputāti piedalīsies nozīmīgajai gadskārtai veltītajos pasākumos.

Pulksten 10.00 notiks ekumeniskais dievkalpojums Rīgas Domā, savukārt pulksten 14.00 paredzēta ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa.

Pulksten 12.00 Saeimas priekšsēdētāja Rīgas pilī piedalīsies svinīgā ceremonijā, kurā pirmo reizi tiks pasniegta biedrības “4.maija Deklarācijas klubs” iedibinātā Valstiskuma balva.

Savukārt 23. un 24.augustā par godu Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas 30.gadadienai norisināsies konference “Sapnis un piepildījums. Brīvība un neatkarība”. Tā pulcēs Augstākās padomes deputātus, augstākās valsts amatpersonas, Latvijas Tautas frontes pārstāvjus, konstitucionālo tiesību ekspertus, vēsturniekus, toreizējos diplomātus un ārvalstu politiskos līderus, lai atskatītos uz Latvijas neatkarības atgūšanas laiku. Konferences norisei būs iespējams sekot arī tiešraidē. Konferenci organizē Saeima, Ārlietu ministrija, 4.maija Deklarācijas klubs un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

