Labai dzirdei ir ļoti nozīmīga loma gan saziņā ar apkārtējiem, gan arī cilvēka labsajūtas un dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Tomēr ārsti norāda, ka dzirdei, tās profilaksei mūsdienās netiek pievērsta pienācīga uzmanība. To apliecina arī Pasaules veselības organizācijas dati – dažāda veida dzirdes traucējumi šobrīd ir katram piektajam pasaules iedzīvotāju (“Sadzirdi.lv” aptuvenie aprēķini liecina, ka Latvijā šādi traucējumi ir 15% iedzīvotāju), turklāt tie salīdzinoši reti ir iedzimti.
Starp biežāk izplatītajiem dzirdes traucējumu cēloņiem ir infekcijas, dažādi trokšņi (t.sk. ilgstoša uzturēšanās skaļā vidē, mūzikas klausīšanās austiņās), pārmērīga ausu higiēna un novecošanās. Arī ilgstoša runāšana pa telefonu var ietekmēt dzirdi, jo tas darbojas noteiktā frekvencē, kuras ietekmē atsevišķi auss muskuļi sāk strādāt nepareizi.
Liela daļa šo cēloņu ir saistīta ar cilvēka dzīvesveidu, līdz ar ko – tos ir iespējams novērst. Tas attiecas pat uz novecošanās izraisītajiem dzirdes traucējumiem, jo lielākā daļa dzirdes traucējumu, ar ko saskaras seniori, ir saistīti ar viņu asinsvadu stāvokli. Bet pieredze liecina, ka asinsvadu stāvokli var būtiski uzlabot, ievērojot veselīgu dzīvesveidu – regulāri kustoties un sekojot līdzi uzturam.
Pasaules veselības organizācijas aprēķini liecina, ka, nemainoties cilvēku paradumiem, kas ietekmē dzirdes kvalitāti, 2050.gadā dažāda veida dzirdes traucējumi būs jau katram ceturtajam pasaules iedzīvotajam. Šī prognoze nav iepriecinoša, tāpēc Oveselība komanda aicina Ogres novada iedzīvotājus ikdienā vairāk uzmanības pievērst dzirdes profilaksei, kā arī vērsties pie ārstiem, līdzko rodas kādas dzirdes problēmas. Ārsti norāda, ka savlaicīgai dzirdes traucējumu diagnosticēšana ir nozīmīga loma ārstēšanas taktikas izvēlē un labāka ārstēšanās rezultāta sasniegšanā, bet līdz ar to – arī cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Pirmie simptomi, kas var liecināt par dzirdes problēmām, ir:
-ilgstoši aizkritušas ausis;
-grūtības saklausīta atsevišķus vārdus;
-pastāvīga skaņa ausīs vai galvā;
-grūtības uztvert vārdisku informāciju (piemēram, jūs bieži pārjautājat sarunbiedram, ko viņš ir teicis);
-vēlme pagriezt skaļāk mūziku, televizoru u.tml.
Interesants fakts.
Izrādās, Pasaules dzirdes dienas datuma izvēle nav nejauša. Šī datuma skaitļi "3.3" ataino divu ausu simbolus.
Informāciju sagatavoja Oveselība