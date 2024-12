Sestdien būs gada īsākā diena un iestāsies astronomiskā ziema

Sestdien būs gada īsākā diena. Saule Rīgā lēks plkst. 9.00, bet rietēs plkst. 15.43. Dienas garums būs sešas stundas, 43 minūtes un 30 sekundes. Pēc ziemas saulgriežiem katra diena kļūs arvien garāka, bet nakts - īsāka.

Solārā ziema jeb gada ceturksnis, kurā Zemes ziemeļu puslode saņem vismazāko Saules gaismas daudzumu, sākās 6. novembrī. Savukārt meteoroloģiskā ziema Latvijā sākās decembra sākumā, kad diennakts vidējā gaisa temperatūrai noslīdēja zem nulles.

Latvijā šajā laikā tradicionāli tiek svinēti Ziemassvētki vai bluķa vakars. Ņemot vērā, ka šis ir tumšais laiks, dziesmās tiek daudzināta gaisma. Viena no populārākajām tradīcijām šajā laikā ir bluķa vilkšana, attīrot sētu un māju no visa sliktā un nokalpojušā, pēc tam to sadedzinot kopā ar bluķi.

Šajos svētkos liela nozīme ir mielastam. Uz galda esot jābūt deviņiem ēdieniem, tostarp zirņiem un pupām, lai nebūtu jāraud, pīrāgiem, kas nodrošina pārsteigumus, piparkūkām, kas simbolizē mīlestību, zivīm, kas simbolizē naudu u.c.