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Svētdiena, 13. septembris, 2026 10:28

Šodien debesis lielākoties būs apmākušās

LETA
Šodien debesis lielākoties būs apmākušās
Foto: Pexels.com
Svētdiena, 13. septembris, 2026 10:28

Šodien debesis lielākoties būs apmākušās

LETA

Svētdien Latvijā debesis lielākoties būs apmākušas un vien vietām caur mākoņiem uzspīdēs saule, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.


Dienā rietumos laiks būs lielākoties mākoņains, bet austrumos biežāk uzspīdēs saule. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, bet rīta stundās dažviet austrumos saglabāsies arī migla. Vējš turpinās lēni, piekrastē lēni līdz mēreni pūst no dienvidiem, dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +15…+18 grādiem.

Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas vakarā atnesīs arī nelielu lietu. Saglabāsies lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +14…+16 grādiem.

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