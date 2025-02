Trešais kara gads. Šodien dienas vidū vairāk nekā 50 mediji atskaņos Ukrainas himnu. Arī mēs.

Šogad akcija iziet ārpus Latvijas robežām, un Latvijas medijiem pievienojas Baltijas valstu sabiedriskie mediji (Lietuvas sabiedriskais medijs "Lrt.lt" un Igaunijas sabiedriskais medijs "Err.ee"), apliecinot kopīgas vērtības un nelokāmu atbalstu Ukrainai. uzsvars uz to, ka karš nav beidzies, un tā radītās šausmas mēs nedrīkstam nedz aizmirst, ne pierast pie tām.

“Šī Ukrainas himnas atskaņošanas akcija raisa pretrunīgas sajūtas. No vienas puses – ir labi, ka Latvijas mediji spēj vienoties kopējai lietai un paust skaidru atbalstu Ukrainai. No otras – traģiski, ka šai akcijai jānotiek jau trešo gadu,” atzīst Latvijas Radio galvenā redaktore Anita Brauna. Viņa piebilst: “Mēs turpināsim būt klātesoši Ukrainā un atbalstīt ukraiņus, lai gan no sirds ceru, ka nākamgad šāda veida atbalsta akcija vairs nebūs nepieciešama.”

Dalību Ukrainas himnas atskaņošanas akcijā apstiprinājuši vairāk nekā 50 mediji Latvijā, kā arī sabiedriskie mediji Lietuvā un Igaunijā. Ukrainas himnas atskaņošanas akciju rīko Latvijas Sabiedriskais medijs. Arī Latvijas Kristīgais radio pievienojas akcijai un 12.00 atskaņos Ukrainas himnu.

Ukrainas himna, izpilda - Zemessardzes orķestris ar NBS Štāba orķestra mūziķu līdzdalību, Zemessardzes koris “Stars” un Zemessardzes deju ansamblis “Bramaņi” (2022. gada 27. februārī)-

Šodien Rīgā un citviet Latvijā notiek Krievijas sāktā kara trešās gadadienas piemiņas un Ukrainas atbalsta pasākumi.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS), Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) un ārlietu ministre Baiba Braže (JV) aicināja Latvijas iedzīvotājus šodien plkst.9 uz mirkli pārtraukt savas ikdienas gaitas un vienoties kopīgā klusuma brīdī, pieminot un godinot Ukrainas tautas upurus.

Saeima šodien plkst.14 sanāks uz ārkārtas sēdi Ukrainas atbalstam. Tajā uzrunas teiks Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS), premjere Siliņa un Ukrainas Augstākās Radas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks.

Pēc ārkārtas sēdes Saeimas namā plānots svinīgs pasākums, lai pateiktos pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, uzņēmējiem un žurnālistiem, kuri šajos gados, kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, uzņēmušies līderību, nesavtīgi atbalstot Ukrainu.

Savukārt Rīgas Sv. Pētera baznīcā plkst.19 notiks Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" un diriģentu Natālija Behma un Serhija Zadorožnija koncerts, kurā ar mūzikas palīdzību vāks ziedojumus Ukrainas frontes mediķu atbalstam.

Programmā skanēs ukraiņu, latviešu un angļu kormūzika, tostarp Ļesjas Dičko, Mihailo Šuha, Viktorijas Poļovas, Pētera Plakida, Pētera Vaska, Lolotas Ritmanis, Herberta Hovela opusi, ko caurvij mūžības tēma.

Fragments no Latvijas, Lietuvas, Somijas un Ukrainas prezidentu un Dānijas, Igaunijas, Islandes, Norvēģijas un Zviedrijas premjerministru paziņojuma 24.februārī Kijivā -

"Mēs atkārtoti apliecinām savu nemainīgo atbalstu Ukrainas neatkarībai, suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai. Mūsu galvenā prioritāte ir stiprināt Ukrainu. Mēs turpināsim stiprināt mūsu atbalstu. Lai panāktu taisnīgu un ilgtspējīgu mieru, Ukrainai un Eiropai jābūt iesaistītām jebkurās turpmākajās sarunās. Ukrainai ir jāsaņem stingras drošības garantijas. Un Eiropai ir jādemonstrē sava līderība. Mēs sadarbojamies ar visiem NATO sabiedrotajiem un ES dalībvalstīm, lai panāktu mieru caur spēku.

Ziemeļvalstis un Baltijas valstis ir starp vadošajiem Ukrainas atbalstītājiem. Līdz šim Ziemeļvalstu un Baltijas valstu militārais, finansiālais un humānais atbalsts Ukrainai ir pārsniedzis 26 miljardus eiro. Mēs apņemamies palielināt atbalstu Ukrainai, tostarp pretgaisa aizsardzības sistēmas un munīciju. Mēs apņemamies vairāk ieguldīt Ukrainas aizsardzības industrijā. Tāpat mēs apņemamies nodrošināt aprīkojumu un apmācību brigādes lieluma vienībai ar iespēju celt tās kapacitāti. Vienlaikus mēs aicinām sabiedrotos un partnerus sniegt Ukrainai vēl lielāku militāro atbalstu."