Šodien dienas vidū visā Latvijā būs iespējams novērot daļēju Saules aptumsumu

Šodien dienas vidū visā Latvijā būs iespējams novērot daļēju Saules aptumsumu, informēja Latvijas Astronomijas biedrība (LAB) un SIA "StarSpace". LAB skaidroja, ka tas būs vidēja izmēra aptumsumu, jo maksimālajā brīdī būs aizsegta trešdaļa Saules diametra.
Aptumsuma sākums Rīgā būs plkst.12.54, maksimālā fāze, kad aizklāts 31% Saules diametra, būs plkst.14.02, bet tas noslēgsies plkst.15.09. Citās Latvijas vietās nedaudz atšķirsies gan norises laiki, gan maksimālā fāze.

Latvijā daļējie Saules aptumsumi ir novērojami reizi divos līdz sešos gados. Iepriekšējais daļējais Saules aptumsums Latvijā bija novērojams 2018.gada 11.augustā, bet nākamais ir gaidāms jau samērā drīz - 2022.gada 25.oktobrī, kad Mēness aizsegs vairāk nekā pusi Saules diametra.
Savukārt pilns Saules aptumsums katrā konkrētā ģeogrāfiskā vietā ir reta parādība. Iepriekšējo reizi Latvijā pilns Saules aptumsums bija novērojams 1954.gadā, bet nākamais būs novērojams tikai 2142.gadā.

Interesanti ir arī tā saucamie gredzenveida Saules aptumsumi. Šī gada aptumsums Zemes Ziemeļpola apgabalos būs novērojams kā gredzenveida aptumsums. Latvijā gredzenveida Saules aptumsums būs vērojams 2039.gada 21.jūnijā.

