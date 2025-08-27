Šodien Latvijā spēkā dzeltenais brīdinājums par stipru lietu

LVĢMC sinoptiķi norāda, ka līdz plkst.7 lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts tieši galvaspilsētā.
Meteoroloģijas entuziasts Martins Bergšteins tviterī raksta, ka aizvadītajā naktī un šorīt līdz ar ziemeļrietumu vēju pāri Rīgas līcim plūstošais vēsais gaiss aktivizējis līča efektu - virs siltajiem ūdeņiem aktīvi veidojas gubu mākoņi, kas pa vējam, vienā joslā, ilgstoši skar nelielu teritoriju.
Tā rezultātā Rīgā līdz plkst.8 nolijuši 41,5 milimetri nokrišņu jeb puse augusta normas.
Pēdējo 12 stundu laikā reģistrēti 1520 zibeņi.
Līča efekta process šodien vēl turpināsies, bet līdz vakaram sāks pierimt un nokrišņi pakāpeniski mitēsies.
Kā ziņots, šodien no rīta un priekšpusdienā valsts rietumu un centrālos rajonus turpinās šķērsot jauni nokrišņu mākoņi, vietām gaidāmas stipras lietusgāzes, lokāli arī pērkona negaiss. Turpinās līt visā valstī, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Dienā mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, daudzviet tie atnesīs īslaicīgu lietu, vietām - stipras, dažviet pat ļoti stipras lietusgāzes un pērkona negaisu.
Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un negaisa laikā tas būs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma plus 13, plus 17 grādu robežās.
Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, tomēr palaikam gaidāms lietus, no rīta - arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaiss iesils līdz plus 14, plus 16 grādiem.