Šī brīža prognozes liecina, ka arī nākamās nedēļas pirmajā pusē laika apstākļos būtiskas izmaiņas nav gaidāmas. Naktīs vēl pieturēsies sals, bet nedēļas pirmajā pusē termometra stabiņš varētu pakāpties pat līdz +13…+15° atzīmei. Tāpat laiks būs saulains un sauss. Turpretī nedēļas otrajā pusē anticiklona ietekme mazināsies un laika apstākļus sāks noteikt ciklonu darbība, līdz ar to laiks kļūs mākoņaināks, nokrišņiem bagātāks, tāpat arī vējaināks. Dienas būs vēsāks, termometra stabiņš vairs nepārsniegs +10° atzīmi.
