Svētdien, 20. martā, pulksten 17:33 sāksies astronomiskais pavasaris, ziņo Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Šī brīža prognozes liecina, ka arī nākamās nedēļas pirmajā pusē laika apstākļos būtiskas izmaiņas nav gaidāmas. Naktīs vēl pieturēsies sals, bet nedēļas pirmajā pusē termometra stabiņš varētu pakāpties pat līdz +13…+15° atzīmei. Tāpat laiks būs saulains un sauss. Turpretī nedēļas otrajā pusē anticiklona ietekme mazināsies un laika apstākļus sāks noteikt ciklonu darbība, līdz ar to laiks kļūs mākoņaināks, nokrišņiem bagātāks, tāpat arī vējaināks. Dienas būs vēsāks, termometra stabiņš vairs nepārsniegs +10° atzīmi.

LVĢMC atjauno laika apstākļu prognozes vairākas reizes dienā, tādēļ sekojiet jaunākajām Latvijas prognozēm, Baltijas jūras un Rīgas līča prognozēm un brīdinājumiem LVĢMC mājaslapās, kā arī sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Instagram.

