9. maijā - Krievijas agresijā pret Ukrainu cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienā un Eiropas dienā -  ikviens ir aicināts iesaistīties zibakcijā #Ieelpobrīvību!, kuras mērķis ir pieminēt Ukrainas kritušos varoņus – iedzīvotājus, karavīrus – un godināt Ukrainas cīņu par mūsu visu brīvību. Lai piedalītos zibakcijā, atvērsim logus, veltīsim klusuma mirkli Ukrainai un, atskaņojot Latvijas un Ukrainas himnu, visās Latvijas pilsētās, ciemos un sētās ieelposim brīvību!

Zibakcijā var iesaistīties gan plkst. 12.00 un plkst. 19.55, kad klusuma brīdi ievēros, kā arī Latvijas un Ukrainas himnu atskaņos televīzijas kanāli LTV1, TV24 un ReTV, gan citā piemērotā laikā. Zibakcijā iesaistīties un dalīties ar mirkļbirku #Ieelpobrivibu ir aicināts ikviens, kam ir dārga brīvība.

Ukrainas cīņa ir atgādinājusi mums visiem, ka brīvība ir milzīga vērtība. Tā mums katram ik dienu ir jāsargā, un joprojām ir arī tie, kas vēlas paverdzināt brīvību mīlošās tautas. Šī cīņa ir saliedējusi brīvo pasauli un iedvesmojusi to kopīgi nostāties pretī ļaunumam, kuram šajā cīņā neuzvarēt!

9. maijs, ko brīvā pasaulē svin kā Eiropas dienu un kas šogad Latvijā noteikts par Krievijas agresijā pret Ukrainu cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienu, ir īstais brīdis, lai parādītu, ka Ukrainas cīņas uz priekšu dzen brīvības elpa, kas dārga ikvienam brīvās pasaules cilvēkam!

