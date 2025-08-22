Šoferu trūkuma dēļ "Liepājas autobusu parks" un "Nordeka" ceturtdien atcēluši kopumā 24 autobusu reisus

Piektdiena, 22.08.2025 14:29
Šoferu trūkuma dēļ AS "Liepājas autobusu parks" un AS "Nordeka" ceturtdien atcēluši kopumā 24 autobusu reisus, liecina informācija Autotransporta direkcijas mājaslapā.

Tostarp "Nordeka" ceturtdien atcēlusi 14 autobusu reisus, savukārt "Liepājas autobusu parks" - desmit reisus.

Ceturtdien atcelts "Nordeka" reiss Baldone-Rīga, kas bija plānots plkst.10.25, reiss Rīga-Baldone-Sarma-Misas lauki, kas bija plānots plkst.11.55, kā arī reiss Rīga (Riepnieku iela)-Kākciems-Ropaži-Rīga (Riepnieku iela), kas bija plānots plkst.12.50.

Tāpat atcelts "Nordeka" reiss Misas lauki-Sarma-Baldone-Observatorija, kas bija plānots plkst.13, kā arī reiss Observatorija-Baldone-Rīga, kas bija plānots plkst.13.45.

Tajā pašā laikā "Liepājas autobusu parks" ceturtdien šoferu trūkuma dēļ ir atcēlis reisu Ogre-Tīnūži-Ulbrokas ciems-Rīga, kas bija plānots plkst.11, kā arī reisu atpakaļvirzienā maršrutā Rīga-Ulbrokas ciems-Tīnūži-Ogre, kas bija plānots plkst.12.30.

"Liepājas autobusu parks" ceturtdien atcēlis reisu MRS-Ogre-Tīnūži-Ulbrokas ciems-Rīga, kas bija plānots plkst.16.50, kā arī atpakaļvirziena reisu Rīga-Ulbrokas ciems-Tīnūži-Ogre-MRS, kas bija plānots plkst.18.30. Vienlaikus "Liepājas autobusu parks" atcēlis reisu maršrutā Ogre-Rīga, kas bija plānots plkst.17.25, kā arī atpakaļvirziena reisu, kas bija plānots plkst.18.40.

Tostarp ceturtdienas rīta pusē "Nordeka" bija atcēlusi vēl deviņus reisus, bet "Liepājas autobusu parks" - četrus.

Jau ziņots, ka "Liepājas autobusu parka" apgrozījums 2024.gadā bija 18,44 miljoni eiro, kas ir par 3,6% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma zaudējumi pieauga par 32,3% - līdz 1,961 miljonam eiro.

Kompānija reģistrēta 1991.gadā, un tās pamatkapitāls ir 878 417 eiro. "Liepājas autobusu parka" kapitālā 60,12% pieder SIA "LAP1R", kas, pēc "Firmas.lv" datiem, pastarpināti pieder Andra Šķēles (67%) un Aināra Šlesera (LPV) (33%) ģimenēm, savukārt 34,85% akciju īpašniece ir Liepājas pašvaldība.

"Nordeka" 2024.gadā strādāja ar 9,809 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,9% vairāk nekā gadu iepriekš, kā arī kompānija guva peļņu 270 953 eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.

"Nordeka" reģistrēta 1991.gadā, un tās pamatkapitāls ir 4 633 672 eiro. "Nordeka" vienīgā īpašniece ir SIA "NordBus Group", kura pieder Genriham Peršteinam.

