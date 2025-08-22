Šoferu trūkuma dēļ "Liepājas autobusu parks" un "Nordeka" ceturtdien atcēluši kopumā 24 autobusu reisus

Tostarp "Nordeka" ceturtdien atcēlusi 14 autobusu reisus, savukārt "Liepājas autobusu parks" - desmit reisus.
Ceturtdien atcelts "Nordeka" reiss Baldone-Rīga, kas bija plānots plkst.10.25, reiss Rīga-Baldone-Sarma-Misas lauki, kas bija plānots plkst.11.55, kā arī reiss Rīga (Riepnieku iela)-Kākciems-Ropaži-Rīga (Riepnieku iela), kas bija plānots plkst.12.50.
Tāpat atcelts "Nordeka" reiss Misas lauki-Sarma-Baldone-Observatorija, kas bija plānots plkst.13, kā arī reiss Observatorija-Baldone-Rīga, kas bija plānots plkst.13.45.
Tajā pašā laikā "Liepājas autobusu parks" ceturtdien šoferu trūkuma dēļ ir atcēlis reisu Ogre-Tīnūži-Ulbrokas ciems-Rīga, kas bija plānots plkst.11, kā arī reisu atpakaļvirzienā maršrutā Rīga-Ulbrokas ciems-Tīnūži-Ogre, kas bija plānots plkst.12.30.
"Liepājas autobusu parks" ceturtdien atcēlis reisu MRS-Ogre-Tīnūži-Ulbrokas ciems-Rīga, kas bija plānots plkst.16.50, kā arī atpakaļvirziena reisu Rīga-Ulbrokas ciems-Tīnūži-Ogre-MRS, kas bija plānots plkst.18.30. Vienlaikus "Liepājas autobusu parks" atcēlis reisu maršrutā Ogre-Rīga, kas bija plānots plkst.17.25, kā arī atpakaļvirziena reisu, kas bija plānots plkst.18.40.
Tostarp ceturtdienas rīta pusē "Nordeka" bija atcēlusi vēl deviņus reisus, bet "Liepājas autobusu parks" - četrus.
Jau ziņots, ka "Liepājas autobusu parka" apgrozījums 2024.gadā bija 18,44 miljoni eiro, kas ir par 3,6% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma zaudējumi pieauga par 32,3% - līdz 1,961 miljonam eiro.
Kompānija reģistrēta 1991.gadā, un tās pamatkapitāls ir 878 417 eiro. "Liepājas autobusu parka" kapitālā 60,12% pieder SIA "LAP1R", kas, pēc "Firmas.lv" datiem, pastarpināti pieder Andra Šķēles (67%) un Aināra Šlesera (LPV) (33%) ģimenēm, savukārt 34,85% akciju īpašniece ir Liepājas pašvaldība.
"Nordeka" 2024.gadā strādāja ar 9,809 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,9% vairāk nekā gadu iepriekš, kā arī kompānija guva peļņu 270 953 eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.
"Nordeka" reģistrēta 1991.gadā, un tās pamatkapitāls ir 4 633 672 eiro. "Nordeka" vienīgā īpašniece ir SIA "NordBus Group", kura pieder Genriham Peršteinam.