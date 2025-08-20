Šoferu trūkuma dēļ pasažieru pārvadātāji otrdien atcēluši vairākus autobusu reisus

Tostarp atcelts AS "Liepājas autobusu parks" reiss maršrutā Rīga-Valdlauči-Pļavniekkalns-Ķekava, kas plānots plkst.14, kā arī reiss Ķekava-Pļavniekkalns-Valdlauči-Rīga, kas plānots plkst.15.
Tāpat "Liepājas autobusu parks" šofera trūkuma dēļ otrdien neizpildīs reisu Ogre-Rīga, kas plānots plkst.17.25, kā arī reisu Rīga-Ogre, kas plānots plkst.18.40. Atcelts arī reiss maršrutā Rīga-Suntaži-Madliena-Ērgļi, kas plānots plkst.17.25.
Savukārt SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" otrdien dienas otrajā pusē šofera trūkuma dēļ atcēlis reisu Rīga-Ādaži-Carnikava (Tirgus), kas plānots plkst.16.05.
Kopumā pasažieru pārvadātāji otrdien atcēluši 16 reisus, tostarp otrdienas rītā "Liepājas autobusu parks", "Latvijas sabiedriskais autobuss" un AS "Nordeka" šoferu trūkuma dēļ bija atcēluši 10 reisus.
"Liepājas autobusu parka" apgrozījums 2024.gadā bija 18,44 miljoni eiro, kas ir par 3,6% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma zaudējumi pieauga par 32,3% - līdz 1,961 miljonam eiro.
Kompānija reģistrēta 1991.gadā, un tās pamatkapitāls ir 878 417 eiro. "Liepājas autobusu parka" kapitālā 60,12% pieder SIA "LAP1R", kas, pēc "Firmas.lv" datiem, pastarpināti pieder Andra Šķēles (67%) un Aināra Šlesera (LPV) (33%) ģimenēm, savukārt 34,85% akciju īpašniece ir Liepājas pašvaldība.
Savukārt "Latvijas sabiedriskais autobuss" 2023.gadā strādāja ar 11,994 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,2% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa palielinājās trīs reizes - līdz 30 752 eiro. Finanšu dati par 2024.gadu vēl nav publicēti.
Kompānija "Latvijas sabiedriskais autobuss" reģistrēta 1996.gadā, un tās pamatkapitāls ir 696 069 eiro. Kompānija pieder Maltai reģistrētajai "Bus Group", bet patiesais labuma guvējs ir Vitālijs Komars.
"Nordeka" 2024.gadā strādāja ar 9,809 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,9% vairāk nekā gadu iepriekš, kā arī kompānija guva peļņu 270 953 eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.
"Nordeka" reģistrēta 1991.gadā, un tās pamatkapitāls ir 4 633 672 eiro. "Nordeka" vienīgā īpašniece ir SIA "NordBus Group", kura pieder Genriham Peršteinam.