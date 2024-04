Šogad iniciatīva “Ierēdnis ēno uzņēmēju” sāksies 13. jūnijā un ilgs līdz oktobra vidum

“Inovatīva, droša, konkurētspējīga un paredzama uzņēmējdarbības vide ir svarīgs priekšnoteikums Latvijas ekonomikas veiksmīgai attīstībai, kā arī attiecību stiprināšanai starp valsts pārvaldi un uzņēmējiem. Šogad jau ceturto reizi norisināsies “Ierēdnis ēno uzņēmēju” iniciatīva, kas skaidri pierāda valsts pārvaldes darbinieku un uzņēmēju nepieciešamību pēc dialoga, kā rezultātā rodas plašāka izpratne par sistēmas izaicinājumiem, nepieciešamajiem uzlabojumiem, kā arī ideju un viedokļu apmaiņa. Sadarbība starp ierēdņiem un uzņēmējiem ir nozīmīga, jo veicina ciešāku uzticēšanos, dalīšanos pieredzē, individuālu pieeju, tādējādi izceļot abpusējo vēlmi un tiekšanos uz labākiem rezultātiem,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.





Laikā no š.g. 24. aprīļa līdz 29.septembrim aicinām valdības pārstāvjus, ierēdņus un valsts pārvaldes darbiniekus pieteikties dalībai iniciatīvā. Pieteikšanās anketa pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē: https://www.em.gov.lv/lv/iniciativa-ierednis-eno-2023.





Savukārt uzņēmēji pieteikt interesi piedalīties šajā aktivitātē varēs no š.g. 10. maija līdz 29. septembrim. Attiecīgi valdības un valsts pārstāvju tikšanās ar uzņēmējiem notiks laika posmā no š.g. 13. jūnija līdz 16. oktobrim.





Kā zināms, dalība iniciatīvā “Ierēdnis ēno uzņēmēju” ir uzņēmēja papildu iespēja saņemt individuālas konsultācijas un atbalstu no valsts puses. Uzņēmējs iniciatīvas laikā var pieteikt savu ideju vai problēmjautājumu un nepastarpināti piedalīties tā risināšanā sadarbībā ar atbildīgo valsts pārvaldes darbinieku. Uzņēmējs var izvēlēties ēnošanai vairākus ierēdņus, kuri vienlaicīgi apmeklēs uzņēmumu. Savukārt valsts pārvaldes darbiniekam dalība iniciatīvā ir iespēja iepazīties ar uzņēmēja ikdienas darba pieredzi un izaicinājumiem, kā arī novērtēt savas iestādes veidotā regulējuma piemērošanu praksē. Sadarbībā ar partneriem plānota arī uzņēmēju un ierēdņu dalība LTRK tematiskajās grupās, lai kopīgi izstrādātu jaunu Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plānu. Dalību būs iespējams norādīt jau pieteikumā, kā arī pievienoties visu iniciatīvas norises laiku. Tādējādi uzņēmējiem ir iespēja izvēlēties ērtāko formātu.





Iniciatīva “Ierēdnis ēno uzņēmēju” notiek sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Biznesa savienību, Junior Achievement Latvia un Finanšu nozares asociāciju.