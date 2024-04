Šogad plānotie pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumus veidos valsts budžeta dotācija 81,09 miljonu eiro apmērā un pašvaldību iemaksas 164,51 miljona eiro apmērā.

Pamatojoties uz Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu šādi noteikumi ir jāizstrādā katru gadu, nosakot katrai pašvaldībai aprēķināto no izlīdzināšanas fonda izmaksājamo dotāciju vai izlīdzināšanas fondā veicamās iemaksas un kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas izlīdzināšanas fondā un izmaksāta dotācija no tā, kā arī aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un nekustamā īpašuma nodokļa prognozi.

MK noteikumu projektā teikts, ka Valsts kase iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita atbilstoši IIN sadalei, tas ir, kad no IIN ieņēmumu budžeta sadales konta Valsts kase veic nodokļa sadali, attiecīgi tiek arī ieturētas iemaksas izlīdzināšanas fondā no šī konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei norādīto iemaksu procentu apmērā.

Noteikumu projektā teikts, ka pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2023.gadā veiks divas valstspilsētas - Rīga un Jūrmala, kā arī seši novadi. Rīgas plānotā iemaksa ir 125 485 977 eiro jeb 16,7% no IIN ieņēmumiem, bet Jūrmalas iemaksa - 8 981 027 eiro jeb 15% no IIN ieņēmumiem.

Paredzēts, ka iemaksas fondā veiks arī Ādažu novads - 4 418 774 eiro apmērā jeb 15,5% no IIN ieņēmumiem, Ķekavas novads - 4 873 889 eiro apmērā jeb 12,6% no IIN ieņēmumiem, Mārupes novads - 12 423 041 eiro apmērā jeb 22% no IIN ieņēmumiem, Olaines novads - 177 326 eiro apmērā jeb 0,9% no IIN ieņēmumiem, Ropažu novads - 7 304 086 eiro apmērā jeb 16,8% no IIN ieņēmumiem un Saulkrastu novads - 848 500 eiro apmērā jeb 8,7% no IIN ieņēmumiem.

Savukārt dotāciju no izlīdzināšanas fonda pašvaldībām Valsts kase izmaksās atbilstoši šo noteikumu projektā minētajam procentuālajam sadalījumam. Atbilstoši Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam Valsts kase dotāciju no izlīdzināšanas fonda pašvaldībām izmaksā divas reizes mēnesī - ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša 15. un 25.datumam.

Noteikumu projektā teikts, ka Daugavpilij plānota dotācija 26 118 154 eiro apmērā jeb 10,6% no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem, Jelgavai - 6 638 857 eiro apmērā jeb 2,7%, Liepājai - 15 903 765 eiro apmērā jeb 6,5%, Rēzeknei - 8 113 905 eiro apmērā jeb 3,3% un Ventspilij - 3 553 803 eiro apmērā jeb 1,5%.

Aizkraukles novadam plānota dotācija 6 362 224 eiro apmērā jeb 2,6%, Alūksnes novadam - 4 739 616 eiro apmērā jeb 1,9%, Augšdaugavas novadam - 9 594 214 eiro apmērā jeb 3,9%, Balvu novadam - 6 848 640 eiro apmērā jeb 2,8%, Bauskas novadam - 8 226 104 eiro apmērā jeb 3,5%.

Cēsu novadam plānota dotācija 7 985 270 eiro apmērā jeb 3,3%, Dienvidkurzemes novadam - 8 912 178 eiro apmērā jeb 3,6%, Dobeles novadam - 4 124 718 eiro apmērā jeb 1,7%, bet Gulbenes novadam - 5 073 821 eiro apmērā jeb 2,1%.

Jelgavas novadam plānota dotācija 3 835 788 eiro apmērā jeb 1,6%, Jēkabpils novadam - 10 817 347 eiro apmērā jeb 4,4%, Krāslavas novadam - 9 020 236 eiro apmērā jeb 3,7%, bet Kuldīgas novadam - 8 322 027 eiro apmērā jeb 3,4%.

Limbažu novadam plānota dotācija 6 328 472 eiro apmērā jeb 2,6%, Līvānu novadam - 3 300 072 eiro apmērā jeb 1,3%, Ludzas novadam - 7 907 185 eiro apmērā jeb 3,2%, bet Madonas novadam - 8 084 322 eiro apmērā jeb 3,3%.

Ogres novadam plānota dotācija 4 158 850 eiro apmērā jeb 1,7%, Preiļu novadam - 5 537 869 eiro apmērā jeb 2,3%, Rēzeknes novadam - 11 434 792 eiro apmērā jeb 4,7%, Salaspils novadam - 189 105 eiro apmērā jeb 0,08%, bet Saldus novadam - 6 329 958 eiro apmērā jeb 2,6%.

Siguldas novadam plānota dotācija 19 863 eiro apmērā jeb 0,008%, Smiltenes novadam - 4 519 101 eiro apmērā jeb 1,8%, Talsu novadam - 9 920 505 eiro apmērā jeb 4%, bet Tukuma novadam - 9 004 595 eiro apmērā jeb 3,7%.

Valkas novadam plānota dotācija 2 612 622 eiro apmērā jeb 1,1%, Valmieras novadam - 7 854 424 eiro apmērā jeb 3,2%, Varakļānu novadam - 959 025 eiro apmērā jeb 0,4% un Ventspils novadam - 3 249 629 eiro apmērā jeb 1,3%.

Valsts budžeta dotācija izlīdzināšanas fondā ieskaitāma likuma "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" noteiktajā apmērā atbilstoši FM apstiprinātajam finansēšanas plānam.

Noteikumu projekts paredz, ka Valsts kase triju mēnešu laikā pārrēķina līdzekļus, kas pārskaitīti pašvaldībām atbilstoši FM 2022.gada 23.decembra rīkojumam "Par valsts pagaidu budžetu 2023.gadam".