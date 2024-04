Šogad valsts aizsardzības dienestā armija var uzņemt maksimāli 400 jauniešus

Pēc viņa paustā, Ādažu bāze ir gatava uzņemt 300 jauniešus, bet 400 jauniešu uzņemšana būtu maksimums, ko šogad iespējams apmācīt valsts aizsardzības dienestā. Gaugers atturējās minēt, cik liela ir jauniešu interese par iestāšanos dienestā, jo ar to nodarbojas Rekrutēšanas un atlases centrs.



Viņš akcentēja, ka Ādažu bāze, kurā uzturēsies pirmā VAD iesaukuma karavīri, kalpos kā "eksperimentālais trusītis", lai saprastu, kā dienests darbosies. No instruktoru un infrastruktūras viedokļa Ādažu bāze ir lielākā Latvijā.



Gaugers solīja, ka jauniešu fiziskās spējas nepieciešamības gadījumā tiks uzlabotas, sadalot viņus grupās. Tos, kuriem uzņemšanas laikā nebūs veselības problēmu, bet būs problēmas ar fizisko normatīvu izpildīšanu, armija "uzfrišināšot".



Jau ziņots, ka 5.aprīlī Saeima trešajā - galīgajā - lasījumā pieņēma Valsts aizsardzības dienesta likumu, nosakot pienākumu dienēt VAD katram Latvijas pilsonim, vīrietim viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, vai, ja pilsonis turpina iegūt izglītību pamata vai vidējās izglītības pakāpē - viena gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecumam. Vienlaikus noteikts, ka VAD brīvprātīgi var pieteikties Latvijas pilsones sievietes no 18 līdz 27 gadu vecumam.



Pirmais iesaukums dienestu uzsāks šogad 1.jūlijā uz brīvprātības pamata, bet no 2024.gada 1.janvāra dienests tiek noteikts kā obligāts. Arī otrajā iesaukumā sākotnēji Latvijas pilsoņi tiks aicināti iestāties brīvprātīgi, taču nepieciešamības gadījumā trūkstošo personu skaitu vecumā no 18 līdz 19 gadiem iesauks.



Brīvprātīgā pieteikšanās VAD pirmajam iesaukumam notiks līdz 15.maijam. Lai uzzinātu vairāk par pieteikšanos, kandidāti aicināti zvanīt uz tālruni 67072793 vai rakstīt uz e-pasta adresi .