Latvija no Ukrainas 10 mēnešos importējusi piparkūkas un tamlīdzīgus izstrādājumus 959 306 eiro vērtībā. Savukārt uz Lietuvu piparkūkas eksportētas 1 296 461 eiro vērtībā.
Savukārt no Polijas šogad importētas piparkūkas 531 619 eiro vērtībā, bet no Igaunijas - 275 561 eiro vērtībā.
Vienlaikus no janvāra līdz oktobrim uz Igauniju šogad eksportētas piparkūkas 317 112 eiro vērtībā, bet uz Vāciju - 305 486 eiro vērtībā.
Kopumā piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi šā gada 10 mēnešos no Latvijas eksportētas 2 371 349 eiro vērtībā, bet uz Latviju importētas - 2 169 553 eiro vērtībā.