Pašvaldība uzsver galveno principu – par pamatotiem traucējumiem ir jāziņo nekavējoties, jo reaģēšanas laiks tiek skaitīts no pieteikuma saņemšanas brīža. Uzņēmējam ir noteikti konkrēti termiņi un pienākumi, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepārtrauktu pieeju ūdenim, kā arī izvērtētu iespējamos traucējumu cēloņus un ilgtermiņa risinājumus.
Pirmais solis – nekavējoties ziņot par traucējumiem
Ja tiek novērotas izmaiņas ūdens kvalitātē, pieejamībā vai ūdensapgādes sistēmas darbībā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties sazināties ar uzņēmēju un reģistrēt pieteikumu.
Tūlīt pēc ziņojuma saņemšanas tiek iedarbināts rīcības mehānisms, lai maksimāli ātri nodrošinātu ūdeni ikdienas vajadzībām, mājlopu labturībai un saimnieciskajai darbībai.
Operatīvā palīdzība un stingri termiņi
Pēc pieteikuma saņemšanas uzņēmējam ir pienākums nodrošināt dzeramā un tehniskā ūdens piegādi (piegādājot to vai uzstādot pagaidu ūdenstvertnes) šādos termiņos:
3 stundu laikā: dzeramais ūdens cilvēku vajadzībām (vismaz 25 litri diennaktī vienam iedzīvotājam, piegādājot to vai uzstādot ūdenstvertni).
8 stundu laikā: dzeramais ūdens mājlopiem un mājputniem (apjomā, kas atbilst dzīvnieku fizioloģiskajām vajadzībām un saimnieciskajai darbībai).
12 stundu laikā: tehniskais ūdens saimniecību vajadzībām (vismaz 200 litri diennaktī vienam iedzīvotājam).
Situācijas apsekošana
Svarīgi! Ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pieteikuma uzņēmējs kopā ar īpašnieku vai tā pārstāvi veic ūdensapgādes avota apsekošanu un sastāda aktu faktisko apstākļu fiksēšanai.
Turpmākā situācijas analīze un izvērtēšana notiek sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām, tostarp Valsts vides dienestu.
Ja kompetentās iestādes secinās, kā traucējumi ir būtiski saistīti tieši ar atradnes “Granāti” darbību, saimniecībai saprātīgā termiņā tiks piedāvāts alternatīvs ūdensapgādes risinājums. Tam būs jānodrošina ūdens apjoms tādā līmenī, kāds tika fiksēts pirms paredzētās darbības uzsākšanas.
Ogres novada pašvaldība aicina visus ietekmes zonā esošos iedzīvotājus iepazīties ar šo informāciju un saglabāt to, lai nepieciešamības gadījumā rīcība būtu ātra un koordinēta.