Trešdiena, 27. maijs, 2026 16:10

Soli pa solim: kā rīkoties, ja atradnes “Granāti” paredzētās darbības ietekmes zonā rodas ūdensapgādes traucējumi?

Soli pa solim: kā rīkoties, ja atradnes "Granāti" paredzētās darbības ietekmes zonā rodas ūdensapgādes traucējumi?

Ogres novada pašvaldība ir sagatavojusi skaidru un praktisku rīcības kārtību iedzīvotājiem un saimniecībām, kas atrodas atradnes “Granāti” paredzētās darbības ietekmes zonā. Šis plāns kalpo kā ceļa karte, kas soli pa solim izskaidro, kā rīkoties, kam ziņot un kāds atbalsts tiek nodrošināts, lai garantētu operatīvu palīdzību ūdensapgādes traucējumu gadījumos.

Pašvaldība uzsver galveno principu – par pamatotiem traucējumiem ir jāziņo nekavējoties, jo reaģēšanas laiks tiek skaitīts no pieteikuma saņemšanas brīža. Uzņēmējam ir noteikti konkrēti termiņi un pienākumi, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepārtrauktu pieeju ūdenim, kā arī izvērtētu iespējamos traucējumu cēloņus un ilgtermiņa risinājumus.

Pirmais solis – nekavējoties ziņot par traucējumiem

Ja tiek novērotas izmaiņas ūdens kvalitātē, pieejamībā vai ūdensapgādes sistēmas darbībā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties sazināties ar uzņēmēju un reģistrēt pieteikumu.

Tūlīt pēc ziņojuma saņemšanas tiek iedarbināts rīcības mehānisms, lai maksimāli ātri nodrošinātu ūdeni ikdienas vajadzībām, mājlopu labturībai un saimnieciskajai darbībai.

Operatīvā palīdzība un stingri termiņi

Pēc pieteikuma saņemšanas uzņēmējam ir pienākums nodrošināt dzeramā un tehniskā ūdens piegādi (piegādājot to vai uzstādot pagaidu ūdenstvertnes) šādos termiņos:

  • 3 stundu laikā: dzeramais ūdens cilvēku vajadzībām (vismaz 25 litri diennaktī vienam iedzīvotājam, piegādājot to vai uzstādot ūdenstvertni).

  • 8 stundu laikā: dzeramais ūdens mājlopiem un mājputniem (apjomā, kas atbilst dzīvnieku fizioloģiskajām vajadzībām un saimnieciskajai darbībai).

  • 12 stundu laikā: tehniskais ūdens saimniecību vajadzībām (vismaz 200 litri diennaktī vienam iedzīvotājam).

Situācijas apsekošana

Svarīgi! Ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pieteikuma uzņēmējs kopā ar īpašnieku vai tā pārstāvi veic ūdensapgādes avota apsekošanu un sastāda aktu faktisko apstākļu fiksēšanai.

Turpmākā situācijas analīze un izvērtēšana notiek sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām, tostarp Valsts vides dienestu.

Ja kompetentās iestādes secinās, kā traucējumi ir būtiski saistīti tieši ar atradnes “Granāti” darbību, saimniecībai saprātīgā termiņā tiks piedāvāts alternatīvs ūdensapgādes risinājums. Tam būs jānodrošina ūdens apjoms tādā līmenī, kāds tika fiksēts pirms paredzētās darbības uzsākšanas.

Ogres novada pašvaldība aicina visus ietekmes zonā esošos iedzīvotājus iepazīties ar šo informāciju un saglabāt to, lai nepieciešamības gadījumā rīcība būtu ātra un koordinēta.

