Šonedēļ Latvijā saglabāsies auksts laiks
Foto: pexels.com
Šī nedēļa Latvijā, visticamāk, būs aukstākā kopš 2024. gada janvāra, liecina "Global Forecast System" prognozes.

Sagaidāms, ka debesis brīžiem skaidrosies un nokrišņu būs maz; vairāk snigs naktī uz ceturtdienu Kurzemē un Zemgalē. Otrdien galvenokārt gaidāms bezvējš, turpmākajās dienās - lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš.

Debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra vietām - galvenokārt austrumu novados - var noslīdēt zem -20 grādiem. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra naktīs un dienās gaidāma -5..-15 grādu robežās.

Nedēļas vidū no rietumiem tuvosies siltāks gaiss, bet tas, visticamāk, nesasniegs Latviju. Turklāt nedēļas beigās un nākamnedēļ Eiropas ziemeļaustrumu daļā var pastiprināties anticiklons, kas var atnest lielāku salu.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem pagājušajā ziemā gaisa temperatūra valstī ne reizi nenoslīdēja zem -20 grādiem, bet 2023. - 2024. gada ziemas lielākais aukstums bija -29,5 grādi 8. janvārī Daugavpils novērojumu stacijā. Bargākais sals iepriekšējās ziemās bija -31 grāds 2021. gada 17. janvārī Staļģenē.

