Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām aktivitātēm un īslaicīgi radītajām neērtībām un izsaka pateicību par sabiedrības atbalstu Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā.
Trešdiena, 8. aprīlis, 2026 09:31
Šonedēļ Madlienas pagastā norisināsies zemessardzes mācības
Nacionālie bruņotie spēki informē, ka no 9. līdz 12. aprīlim Ogres novada Madlienas pagastā norisināsies Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 54.kaujas atbalsta bataljona apmācības. Apmācību laikā būs redzama karavīri lauka formastērpos, kuri pārvietosies ar ekipējumu un ieročiem. Tāpat tiks izmantoti bezpilota lidaparāti, mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Apmācības plānotas gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā.