Šonedēļ pārvēlēs Latvijas Pašvaldību savienības vadību

Kongresā paredzēts LPS vadītāja Ginta Kaminska (LZS) ziņojums par organizācijas darbu, sasniegtajiem mērķiem, galvenajām prioritātēm, turpmākajiem uzdevumiem un stratēģiskajiem virzieniem.
Jauno valdes sastāvu plānots izveidot, lai tajā būtu pārstāvēti visi reģioni un visas pašvaldību grupas.
Kaminskis LPS vada jau divus pašvaldību sasaukumus - kopš 2017.gada. Pirms tam viņš ieņēma LPS vadītāja vietnieka amatu, kad LPS vadīja Andris Jaunsleinis. Pēdējās pašvaldību vēlēšanās Kaminskis no Latvijas Zemnieku savienības saraksta tika ievēlēts Dobeles novada domē, bet tur palika opozīcijā.
Kā noskaidroja aģentūra LETA, pašreizējais LPS priekšsēdētājs Kaminiskis plāno kandidēt uz šo amatu atkārtoti.
Saskaņā ar LPS statūtiem, organizācijas vadītāju ievēlē kongresā ik pēc četriem gadiem pēc pašvaldību vēlēšanām. Par biedrības priekšsēdi var tikt ievēlēts Latvijas pilsonis, kurš ievēlēts par pašvaldības deputātu pašreizējā vai iepriekšējā sasaukumā.
Kaminska vietnieki ir amatu zaudējušais bijušais Jelgavas mērs Andris Rāviņš (ZZS) un Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts (LZP). LPS valdē ir arī Bauskas novada domē nepārvēlētais Aivars Okmanis (NA), Liepājas mērs Gunārs Ansiņš (Liepājas partija), Balvu novada domes priekšsēdētāja amatu zaudējušais Sergejs Maksimovs (Latgales partija), Jelgavas domes opozīcijas deputāte Rita Vectirāne (ZZS), Rīgas vicemērs, mēra amatu pēc vēlēšanām zaudējušais Vilnis Ķirsis (JV), Ādažu novada domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone (Reģionu apvienība), Limbažu novada domes vadītāja amatu zaudējušais Dagnis Straubergs (Reģionu apvienība), Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvis Salvis Roga, amatu zaudējušais Līvānu novada domes vadītājs Andris Vaivods (LA), Valmieras domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Gladkins (Valmierai un Vidzemei), Rīgas domes deputāte Justīne Panteļējeva (P), Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums (LA) un Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks (ZZS).
Pasākumu atklās LPS vadītājs Kaminskis un Jelgavas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Daģis ("Par"). Kongresā klātesošos uzrunās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS), Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), kā arī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV).
Savukārt pēc kongresa slēgšanas notiks LPS domes sēde.