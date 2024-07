Šonedēļ remonta un pārbūves darbi notiek 65 valsts ceļu posmos, tostarp piecos Ogres novadā

Ogres novadā norisinās remontadrbi piecos valsts ceļu posmos, norāda "Latvijas valsts ceļi" savā mājaslapā.

Kā arī Suntažos P4 (km no 47.9 līdz 48.1) ir ieplānota krustojuma pārbūve.

Visvairāk būvdarbu ir uz valsts reģionālajiem autoceļiem - 22 posmos.

Lielākie satiksmes ierobežojumi saglabājas Vidzemes šosejas posmā no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei, kur ir septiņi reversās kustības posmi un izbraukšanai jāplāno 45 minūtes.

Tikpat laika ceļā jāparedz autoceļa Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) posmā no Kangariem līdz Tīnūžiem, kur ir trīs reversās kustības posmi, un no Ventspils līdz Liepenei (P124) kur ir seši pagaidu luksoforu posmi.

Savukārt uz Jelgavas šosejas no Rīgas līdz Jaunolainei ātruma ierobežojums ir 70 un 50 kilometri stundā, bet paredzamais remontposma šķērsošanas laiks aptuveni 30 minūtes. Šāds ātruma ierobežojums ir arī no Dalbes līdz tiltam pār Vircavas up, un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 40 minūtes.

Autovadītājus aicina ievērot luksoforu signālus būvdarbu vietās. Iebraucot reversās kustības posmā, kad luksoforā deg aizliedzošais sarkanais signāls, tiek radītas bīstamas situācijas būvlaukumā un apdraudēta būvnieku un citu satiksmes dalībnieku drošība, uzsver "Latvijas valsts ceļi".

Dodoties ceļā, autovadītājus aicina ieskatīties būvdarbu kartē mājaslapā "www.lvceli.lv", kur ir pieejama informācija par visiem būvdarbu posmiem un satiksmes ierobežojumiem, un plānot papildu laiku ceļā, ja ir jāšķērso būvdarbu vieta.