Šorīt daudzviet Latvijā atkalas un apledojuma dēļ īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi

Minēto apstākļu dēļ iedzīvotāji aicināti plānot papildu laiku ceļā, kā arī izvērtēt braucienu nepieciešamību. Šorīt uz ceļiem strādā 108 ziemas tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1), Vidzemes šosejas (A2), Valmieras šosejas (A3), Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4), Daugavpils šosejas (A6) no Rīgas līdz Nīcgalei, Ventspils šosejas (A10) no Strazdes līdz Ventspilij, Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Grebņevas līdz Spoģiem, Rēzeknes apvedceļa (A15) un autoceļa Tīnūži-Koknese (P80).

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.