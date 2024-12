Šorīt daudzviet Latvijā autoceļi sniegoti un apledo

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 119 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1) no Bīriņu pagrieziena līdz Ainažiem, uz Vidzemes šosejas (A2), uz Valmieras šoseja (A3), uz Daugavpils šosejas (A6) no Piekalniem līdz Aiviekstes tiltam, uz Bauskas šosejas (A7) no Dzimtmisas līdz Grenctālei, uz Liepājas šosejas (A9) no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un no Mazblīdenes līdz Liepājai, uz Ventspils šosejas (A10) no Strazdes līdz Ventspilij, uz Rēzeknes šosejas (A12) no Varakļāniem līdz Terehovai, uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Rušeņicas līdz Grebņevai, uz Rēzeknes apvedceļa (A15), kā arī uz autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no Rīgas apvedceļa līdz skrīveru pagriezienam.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Jelgavas, Rīgas, Daugavpils, Krāslavas, Aizkraukles un Jēkabpils apkārtni.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.