Turpmāk katru dienu no 8.00 līdz 22.00 “Lidl” pilsētniekiem piedāvās svaigus un augstas kvalitātes produktus par zemāko iespējamo cenu. Gaišais un pievilcīgais “Lidl” veikals pilsētā radījis arī vairāk nekā 90 jaunas un labi apmaksātas darbavietas.
Ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus, jaunais “Lidl” veikalsti ka atklāts 8.00 ar svinīgu lentas griešanas ceremoniju, kurā piedalījās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, un “Lidl Latvija” reģionālais vadītājs Artūrs Vītiņš, klātesot daudziem priecīgiem pilsētniekiem, kas bija ieradušies jau ilgāku laiku pirms veikala atklāšanas, lai būtu vieni no pirmajiem, kas varēs iepirkties Ogres pirmajā “Lidl” veikalā.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra: “Katrai pašvaldībai ir svarīgi, lai tās teritorijā attīstītos uzņēmējdarbība, lai veidotos jauni uzņēmumi, tādējādi radot iespēju pašvaldības iedzīvotājiem strādāt tuvāk viņu dzīvesvietai. Ja “Lidl” mazumtirdzniecības tīkla veikalā Ogrē plānots nodarbināt ap 90 darbinieku un lielākā daļa no viņiem būs no Ogres novada, tas, var teikt, ir lieliski. Katra darba vieta dod iespēju cilvēkam gūt ienākumus, līdz ar to justies sociāli stabilam.Pašvaldībai ir svarīgi nemitīgi attīstīt infrastruktūru, sakārtot apkārtējo vidi katrā apdzīvotā vietā. Uzceļot “Lidl” veikalu Ogrē, uzņēmējs ir veicinājis pilsētas vizuālā kopskata uzlabošanu un arī satiksmes infrastruktūras sakārtošanu Kalna prospektā. Vēlu “Lidl” veiksmīgu darbību Latvijā, tai skaitā Ogres pilsētā, veselīgi konkurējot ar citiem mazumtirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem.”
“Šī ir īpaša diena Ogres “Lidl” komandai. Mēs visi esam ļoti priecīgi šorīt atklāt jauno “Lidl” veikalu, lai Ogres un pilsētas apkārtnes iedzīvotājiem varētu sākt piedāvāt “Lidl” izdevīgos, augstas kvalitātes pārtikas un nepārtikas produktus.Uz vietas cepta maize, svaigi dārzeņi un augļi, kvalitatīvi gaļas produkti, atspirdzinošas sulas un dzērieni, kā arī daudz kas cits noderīgs sagaidīs jūs šeit katru dienu. Mūsu klientus noteikti iepriecinās plašais “Lidl” augstas kvalitātes produktu klāsts, ko piedāvāsim par zemāko iespējamo cenu,”teica Artūrs Vītiņš, “Lidl Latvija” reģionālais vadītājs.
Pievilcīgais un vienkāršais “Lidl” iepirkšanās modelis nodrošina ātru, ērtu un patīkamu iepirkšanās pieredzi. Iepirkšanās “Lidl” ir vienkārša, produktu izvietojums viegli saprotams. Lieli plaukti un moderni saldētāji nodrošina skaidru, viegli pārskatāmu un aizsniedzamu produktu izvietojumu, klientiem tos piedāvājot labākajā iespējamajā veidā. Lai klienti ātri un viegli orientētos veikalā, virs visiem plauktiem izvietotas viegli uztveramas un skaidri saredzamas zīmes, kas norāda uz produktu kategorijām un aktuālajiem akciju piedāvājumiem.
Ikdienā svaigi piegādātu augļu un dārzeņu, svaigi ceptu maizes izstrādājumu, gaļas un zivju produktu klāstu papildina daudzi “Lidl” privāto zīmolu un vietējo ražotāju produkti un dzērieni. “Lidl” arī piedāvā kvalitatīvu kosmētikas, zīdaiņu un bērnu preču, mājas uzkopšanas, dārza rīku un remonta darba instrumentu klāstu.Visi “Lidl” produkti ir saņēmuši starptautiski atzītus kvalitātes, izcelsmes un ilgtspējas sertifikātus.
Ogres“Lidl” veikals ir jauna un gaiša ēka ar plašu, 1440 kv.m. lielu tirdzniecības zāli, augstiem griestiem un ērtām ejām starp preču plauktiem. Ēka ir energoefektīva, tā izmanto vienīgi “Latvenergo” ražoto “zaļo elektrību” un ir videi draudzīga, par ko tai piešķirts starptautiskais EDGE sertifikāts.
Pilsētnieki veikalu var viegli sasniegt ar sabiedrisko transportu, velosipēdiem un automašīnām, kurām izbūvēta plaša stāvvieta ar 148 īpaši platām stāvvietām. Klientu ērtībai veikalos izveidotas arī tualetes telpas un zīdaiņu pārtīšanas telpa.
Gatavojoties nākotnei, jaunajā veikalā jau tagad ir izbūvētas taras depozīta pieņemšanas un apstrādes telpas, kā arī paredzēta vieta elektorauto uzlādes punkta izbūvei, kurā vienlaikus varēs uzlādēt divus elekotroauto.
Ņemot vērā visus pašlaik spēkā esošos Covid-19 ierobežojumus, “Lidl” īsteno dažādus higiēnas pasākumus, tai skaitā – izvietojot īpašu roku dezinfekcijas aparātu pie veikala ieejas un uzstādot organiskā stikla aizsargbarjeras pie visām kasēm.
