Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:
-Ainažu šoseja (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam;
-Vidzemes šoseja (A2) posmā no Rīgas līdz Vangažiem;
-Valmieras šoseja (A3) posmā no Valmieras līdz Strenčiem;
-Rīgas apvedceļi (A4 un A5) visa maršruta garumā;
-Daugavpils šoseja (A6) posmā no Rīgas līdz Skrīveriem;
-Bauskas šoseja (A7) posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam;
-Jelgavas šoseja (A8) posmā no Rīgas līdz Jelgavai;
-Liepājas šoseja (A9) no Rīgas līdz Kaģiem un no Anneniekiem līdz Blīdenei;
-Ventspils šoseja (A10) no Rīgas līdz Kūdrai;
-Rēzeknes šoseja (A12) no Stolbovkas līdz Terehovai;
-Kokneses šoseja (P80) no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Dobeles, Gulbenes, Limbažu, Ludzas un Ogres apkārtnē.
Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu – bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem.
Aicinām informēt par apledojumu valsts autoceļu posmos, kā arī citiem sarežģījumiem, ja tādi rodas uz valsts autoceļiem, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555. Informācija tiek operatīvi nodota ceļu uzturētājiem rīcībai.
Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa un Satiksmes informācijas centrs