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Ceturtdiena, 13. augusts, 2026 12:10

Šoruden atkal tiks indeksētas pensijas – 97% pensionāru saņems vairāk

LETA
Šoruden atkal tiks indeksētas pensijas – 97% pensionāru saņems vairāk
Foto: Pexels.com
Ceturtdiena, 13. augusts, 2026 12:10

Šoruden atkal tiks indeksētas pensijas – 97% pensionāru saņems vairāk

LETA

Šogad 1. oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro, atkarībā no darba stāža tās palielinot robežās no 4,24% līdz 5,22%, žurnālistiem ceturtdien atklāja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS). Pēc viņa sacītā, tādējādi pensiju indeksācija skars 97% pensionāru.

Pensijas pilnā apmērā indeksē politiski represētajiem, cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti, Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kā arī tiem iedzīvotājiem, kuriem vecuma pensija piešķirta pirms likumā noteiktā vecuma sasniegšanas saistībā ar bērnu aprūpi, kuriem noteikta invaliditāte, vai saistībā ar piecu un vairāk bērnu audzināšanu.

Iedzīvotājiem, kuriem apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, pensijas palielinājums plānots par 4,24%, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, tad palielinājums būs par 4,56%, ja no 40 līdz 44 gadiem, tad par 4,89%, bet, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija palielināsies par 5,22%.

Pārējām valsts pensijām - izdienas, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma -, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām un piemaksām piemērots indekss 1,0424 jeb palielinājums par 4,24%.

Atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" arī šogad 1. oktobrī notiks pensiju indeksācija.

Labklājības ministrija skaidro, ka pensiju indeksu veido faktiskais patēriņa cenu indekss jeb inflācija par 12 mēnešu laika posmu un daļa no apdrošināšanas iemaksu algu summas pozitīva reālā pieauguma procentiem.

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