Ceturtdiena, 09.10.2025 15:04
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:04
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 7. februāris, 2021 15:50

Šovakar Baltkrievijas karoga krāsās tiks izgaismots Loka tilts Ogrē (precizēts)

Šovakar Baltkrievijas karoga krāsās tiks izgaismots Loka tilts Ogrē (precizēts)
Karogs, ko izmanto Baltkrievijas opozīcijas atbalstītāji. Foto: Valery Sharifulin/TASS, Valery Sharifulin
Svētdiena, 7. februāris, 2021 15:50

Šovakar Baltkrievijas karoga krāsās tiks izgaismots Loka tilts Ogrē (precizēts)

Paužot atbalstu Baltkrievijas tautas brīvības cīņām, Baltkrievijas neatkarības simbola - baltsarkanbaltā karoga - krāsās Ogrē ap plkst.17 tiks izgaismots Loka tilts.
Atsaucoties baltkrievu demokrātiskās kustības līderes Svetlanas Tihanovskas un iniciatīvas grupas aicinājumam, šovakar līdz ar citām pasaules pilsētām, Baltkrievijas Solidaritātes dienas akcijā, atbalstu paudīs arī Ogre.

Tihanovska uzrunājusi starptautisko sabiedrību, aicinot Baltkrievijas draugus 7.februārī paust atbalstu baltkrievu tautas cīņai par brīvību, taisnību un demokrātiju. Tāpat Tihanovska aicināja piedalīties solidaritātes akcijā vairākos veidos - rīkot solidaritātes pasākumus, sūtīt vēstules politieslodzītajiem Baltkrievijā, izgaismot ēku fasādes Baltkrievijas neatkarības karoga krāsās, vai arī rakstīt ziņas un uzņemt video, tos publicējot sociālajos medijos ar tēmturi "#StandWithBelarus".

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?