Tihanovska uzrunājusi starptautisko sabiedrību, aicinot Baltkrievijas draugus 7.februārī paust atbalstu baltkrievu tautas cīņai par brīvību, taisnību un demokrātiju. Tāpat Tihanovska aicināja piedalīties solidaritātes akcijā vairākos veidos - rīkot solidaritātes pasākumus, sūtīt vēstules politieslodzītajiem Baltkrievijā, izgaismot ēku fasādes Baltkrievijas neatkarības karoga krāsās, vai arī rakstīt ziņas un uzņemt video, tos publicējot sociālajos medijos ar tēmturi "#StandWithBelarus".
Svētdiena, 7. februāris, 2021 15:50
Šovakar Baltkrievijas karoga krāsās tiks izgaismots Loka tilts Ogrē (precizēts)
Paužot atbalstu Baltkrievijas tautas brīvības cīņām, Baltkrievijas neatkarības simbola - baltsarkanbaltā karoga - krāsās Ogrē ap plkst.17 tiks izgaismots Loka tilts.
Atsaucoties baltkrievu demokrātiskās kustības līderes Svetlanas Tihanovskas un iniciatīvas grupas aicinājumam, šovakar līdz ar citām pasaules pilsētām, Baltkrievijas Solidaritātes dienas akcijā, atbalstu paudīs arī Ogre.