Šovasar "Fazer Latvija" ceptuvē Ogrē nodarbināti 11 jaunieši

SIA “Fazer Latvija” darba aizsardzības un tehniskā speciāliste Ņina Podiņa ar viesiem devās ekskursijā pa ražotnes telpām, kur pastāstīja par maizes cepšanas un kūku ražošanas procesu. Uzņēmums “Fazer Latvija”, kas ir daļa no “Fazer Group” un ir viens no Latvijas maizes tirgus līderiem, strādā ar diviem zīmoliem – “Fazer” un “Druva”. Maize tiek cepta mūsdienīgā ražotnē, kas ir viena no tradīcijām bagātākajām maizes ceptuvēm Latvijā, kur ik dienas tiek saražotas 55 tonnas maizes produktu jeb 160 000 dažādi maizes iepakojumi. Uzņēmums pazīstams arī ar tādiem saldumu zīmoliem kā “Geisha”, “Karl Fazer”, “Tutti Frutti” un citiem. Uzņēmumā tiek nodarbināti teju 300 darbinieki, kas neliedz jau trešo gadu iesaistīties arī jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumos.

Kopumā šajā vasarā SIA “Fazer Latvija” darba pieredzi gūs 11 jaunieši, kuriem uzticēti konditora palīga, palīgstrādnieka un saimniecības palīgstrādnieka pienākumi. SIA “Fazer Latvija” personāla speciāliste Ieva Sticere atklāj, ka uzņēmumā jaunieši savas bieži vien pirmās darba pieredzes gaitā tiek iedrošināti un atbalstīti, lai gūtā pieredze būtu pozitīva, raisītu vēlmi darboties un domāt, kādus izaicinājumus vēlas uzņemties darba tirgū nākotnē. “Šajā procesā ir patīkami sastapt jauniešus, kuri ir ieinteresēti, un izjust atgriezenisko saiti. Šie jaunieši ir mūsu nākotne – kas zina, varbūt kādu dienu viņi atgriezīsies pie mums strādāt,” saka I.Sticere.

Aizkraukliete Samanta (15 gadi) SIA “Fazer Latvija” strādā jau trešo nedēļu. Viņas darba pienākumi ir uzlīmju līmēšana uz maizes iepakojuma. Uzņēmumā strādā Samantas ome, kura ieteikusi meitenei pieteikties darbam vasarā šeit. “Šī ir mana pirmā darba pieredze. Gribēju vasarā strādāt, priecājos, ka pati varēšu nopelnīt. Par algu pirkšu to, ko man vajag skolai, lai vecākiem nav jāpērk,” atklāj Samanta.

Tādi paši darba pienākumi ir arī Rihardam (14 gadi) no Jumpravas. Rihardam arī šī ir pirmā darba pieredze. Viņš atzīst, ka darbs nav grūts, ir patīkami darba apstākļi. Arī Rihards nopelnīto algu plāno tērēt skolas vajadzībām.

Savukārt ogrēnietis, Ogres tehnikuma audzēknis Raivis Kristiāns (18 gadi) atklāj, ka vēlējies vasarā strādāt, meklējis iespējas un nolēmis par labu SIA “Fazer Latvija”, kur strādā pirmo nedēļu. “Šobrīd mācos autovadītāju kursos, nopelnītā alga noderēs, lai varētu iegūt tiesības,” atklāj jaunietis, kura darba pienākumi ir pārkrāmēt maizi kastēs un uzlīmēt derīguma termiņu.

Madlieniete Laura (15 gadi) strādā SIA “Fazer Latvija” kūkas un konditorejas ražotnē un atzīst, ka grūtākais ir no rīta piecelties un visu dienu strādāt, stāvot kājās. Laura atklāj, ka iepriekšējās vasarās viņa ir strādājusi, pieskatot bērnus, bet šogad nolēmusi pieteikties jauniešu nodarbinātības pasākumā SIA “Fazer Latvija”, kur strādā viņas tante. Lauras pienākumi katru dienu mainoties: vakar viņa bērusi riekstiņus uz kūciņām, šodien – ar pūdercukuru apkaisa konditorejas izstrādājumus.

Ogres novada pašvaldība vasaras brīvlaikā piedāvā iespēju gūt darba pieredzi jauniešiem no 13 līdz 20 gadu vecumam, kuri iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs Ogres novada administratīvajā teritorijā vai kuri deklarēti Ogres novada administratīvajā teritorijā. Pašvaldības līdzfinansētās programmas ietvaros viens skolēns drīkst būt nodarbināts tikai vienu mēnesi pie viena darba devēja nodarbinātības periodā. Skolēnam tiek noteikta vismaz minimālā mēnešalga, var tikt nodrošinātas pusdienas, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek segti transporta izdevumi nokļūšanai uz darba vietu un mājām.

Šogad Ogres novada pašvaldības dome jauniešu vasaras nodarbinātībai piešķīra papildu finansējumu, kopumā šim mērķim atvēlot 38 595 eiro lielu pašvaldības finansējumu, tādējādi šovasar pie 24 darba devējiem tiks nodarbināti 128 jaunieši. Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā jaunatnes lietu speciāliste Dace Veiliņa atklāj, ka visvairāk jauniešu šajā vasarā strādā SIA “Latvian amusement agency” ("ABPark") Lēdmanē, SIA “Māris&Co” Jumpravā un Lielvārdē, viesu namā "Turbas" Turkalnē, arī pašvaldības bērnudārzos visā novadā, pildot palīgstrādnieka, viesmīļa, pārdevēja palīga, virtuves darbinieka, skolotāja palīga un dažādus citus pienākumus. D.Veiliņa ir gandarīta, ka jauniešu nodarbinātības projektā ir iesaistījušies darba devēji no visa novada un jaunieši var strādāt ne tikai pilsētā, bet arī novada pagastos.