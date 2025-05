AS "Latvenergo"

Šovasar Latvenergo un Zemkopības ministrijas darbu veikšanai pazeminās ūdens līmeni Rīgas HES ūdenskrātuvē AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo" informē, ka 2025. gada vasarā Latvenergo un ZMNĪ (Valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi) plānoto Rīgas HES hidrotehnisko būvju un aizsargdambju atjaunošanai Rīgas HES ūdenskrātuvē ir paredzēts ūdens līmeņa pazeminājums no 1. jūlija līdz 11. augustam. Pļaviņu HES un Ķeguma HES ilgtermiņa ūdens līmeņa pazeminājums šogad netiek plānots, informē AS "Latvenergo".