Špakovska parkā nepieciešamas palīdzīgas rokas – visi interesenti aicināti uz talku un siltu zupu

Sociālajos tīklos ar aicinājumu nākusi klajā Zaiga Gulbe, mudinot iesaistīties ģimenes, draugus un ikvienu palīdzēt gribētāju: "Kopīgi palīdzēsim sakopt teritoriju, un pēc labi padarīta darba kopā baudīsim soļanku un maizītes. Vairosim labos darbiņus kopā!"
Kas jāņem līdzi dalībniekiem:
- darba cimdi un grābeklis (ja grābekļa nav, darbarīki tiks nodrošināti uz vietas);
- termoss ar siltu tēju;
- savs trauciņš (bļodiņa) un karote siltās zupas baudīšanai.
Talkā gaidīti gan lieli, gan mazi dabas draugi, kas vēlas pavadīt dienu svaigā gaisā un paveikt labu darbu.