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Trešdiena, 21.10.2026 20:07
Severīns, Urzula
Trešdiena, 21. oktobris, 2026 17:12

Špakovska parkā nepieciešamas palīdzīgas rokas – visi interesenti aicināti uz talku un siltu zupu

OgreNet
Špakovska parkā nepieciešamas palīdzīgas rokas – visi interesenti aicināti uz talku un siltu zupu
Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Zaiga Gulbe, Elita Minka
Trešdiena, 21. oktobris, 2026 17:12

Špakovska parkā nepieciešamas palīdzīgas rokas – visi interesenti aicināti uz talku un siltu zupu

OgreNet

Šo sestdien, 24. oktobrī, no plkst. 10.00 līdz 13.00, iedzīvotāji tiek aicināti pulcēties uz kopīgu rudens talku skaistajā Špakovska parkā Ogrē, lai palīdzētu tā veidotājai un uzturētājai Benitai Špakovskai sagatavot teritoriju ziemas sezonai.


Sociālajos tīklos ar aicinājumu nākusi klajā Zaiga Gulbe, mudinot iesaistīties ģimenes, draugus un ikvienu palīdzēt gribētāju: "Kopīgi palīdzēsim sakopt teritoriju, un pēc labi padarīta darba kopā baudīsim soļanku un maizītes. Vairosim labos darbiņus kopā!"

Kas jāņem līdzi dalībniekiem:

  • darba cimdi un grābeklis (ja grābekļa nav, darbarīki tiks nodrošināti uz vietas);
  • termoss ar siltu tēju;
  • savs trauciņš (bļodiņa) un karote siltās zupas baudīšanai.

Talkā gaidīti gan lieli, gan mazi dabas draugi, kas vēlas pavadīt dienu svaigā gaisā un paveikt labu darbu. 

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