Kā aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas nogāzis kokus, četros gadījumos Rīgā koks nokritis uz automašīnas. Vienā gadījumā Rīgā koks dzīvojamai mājai atrāvis jumta segumu. Preiļos kāds koks nokritis uz automašīnas un dzīvojamās mājas.
Visvairāk izsaukumu, tas ir, 34, saņemti Rīgā, savukārt Rīgas reģionā –29. Latgalē saistībā ar vēja postījumiem saņemti 27 izsaukumi, Vidzemē – desmit, Zemgalē - deviņi un Kurzemē - divi. Latgalē lielākā daļa izsaukumu saņemti Preiļu novadā, savukārt Rīgas reģionā - Ropažu novadā.
Aģentūra LETA novēroja, ka Vecrīgā, pie Latvijas Bankas ēkas ieejas, nogāzies koks. Ietves malā augošais koks iegāzies teritorijā, kurā patlaban notiek ar izstāžu telpas "Arsenāls" atjaunošanu saistītie būvdarbi. Notikuma vieta norobežota ar brīdinājuma lentēm.
Savukārt aculiecinieki vēsta, ka Torņakalnā, Altonavas ielā, trešdien vakarā vējš nogāzis bērzu, kas bloķējis satiksmi.