Ievēro roku higiēnu. Pirms liec uz iesma gaļu un dārzeņus, rūpīgi nomazgā rokas. Mazgā rokas arī pirms sēdies pie svētku galda, pēc rotaļām, pēc tualetes apmeklējuma. Ja nav pieejamas ziepes un ūdens, izmanto roku dezinfekcijas līdzekli. Raugies, lai to dara arī bērni!
Dzer ūdeni. Karstā laikā tas nepieciešams vairāk nekā ikdienā! Padzeries vēl pirms parādās slāpes. Atturies no kafijas, tējas, saldinātiem dzērieniem - tie slāpes neremdina. Tāpat neaizmirsti piedāvāt ūdeni arī bērniem.
Sarūpē kvalitatīvu svētku mielastu. Dodoties uz svinībām, atceries, ka, ilgstoši uzglabājot pārtiku nepiemērotā temperatūrā, tā var sabojāties. Nelieto produktus, kuri ir sākuši bojāties vai smakot. Ja ledusskapis nav pieejams, vari īslaicīgi izmantot aukstuma kameras/somas ar aukstuma elementiem. Vienmēr kārtīgi nomazgā augļus un ogas. Grilējot pievērs uzmanību produktu pagatavošanas ilgumam. Tos sadedzinot, var rasties kaitīgas un kancerogēnas (vēzi izraisošas) vielas, bet kārtīgi neizcepot, pārtikā var palikt dažādi slimību izraisītāji, kas izsauc tādus simptomus kā slikta dūša, vēdersāpes, caureja un vemšana.
Alkoholiskos dzērienus lieto ar mēru! Lietojot alkoholu, nepārsniedz piecas maksimālās alkohola devas vienā alkohola lietošanas reizē. Aptuveni 500ml alus ir 1,6 devas, 150ml vīna ir 1,2 devas un 40ml degvīna ir viena deva. Atgādinām, ka viena alkohola deva ir apmēram 12g absolūtā alkohola.
Ievēro ugunsdrošību. Kurinot ugunskuru, dari to drošā attālumā no ēkām, nojumēm, kokiem un citiem objektiem. Degšķidrumu lieto atbilstoši lietošanas instrukcijai un neatstāj to bērniem pieejamā vietā! Svinību laikā neatstāj bērnus nepieskatītus ugunskura tuvumā un atceries, ka arī pēc nodzēšanas ugunskura vieta vēl kādu laiku ir karsta.
Sargies no kukaiņiem. Dodoties pļavā plūkt Jāņu zāles, neaizmirsti, ka līdz ar tām vari ienest mājās arī ērces. Lieto ērču atbaidīšanas līdzekļus un velc gaišu, nosedzošu apģērbu un apavus! Neaizmirsti regulāri pārbaudīt savu un bērna ķermeni un apģērbu! Neatstāj dzērienu bez uzraudzības, jo tajā var iekļūt lapsenes, bites un citi kukaiņi. Pirms padzeries, vienmēr pārliecinies, vai tas ir droši! Lai izvairītos no kukaiņu kodumiem, priekšroku dod caurspīdīgiem dzērienu traukiem un iepakojumiem, kā arī māci piesardzības soļus bērniem!
Uzmanies no indīgiem augiem. Lasot Jāņu zāles un pinot vainagus, izvēlies augus un ziedus, par kuru drošību esi pārliecināts! Latvijā ir vairāki indīgi augi, kuri var izraisīt saindēšanos vai to sula – apdegumus. Nemēģini pagaršot ogas un augus, kurus nezini un neļauj to darīt bērniem!
Izvairies no traumām. Pirms svētkiem ar bērniem atkārtoti pārrunā drošības noteikumus. Svinību laikā neatstāj bērnus bez uzraudzības un iepriekš vienojies, kurš bērnus pieskatīs. Ja nepieciešams uz brīdi novērsties, norunā, kurš pieaugušais var uzņemties bērnu pieskatīšanu.
Ievēro piesardzību ūdens tuvumā. Lai atpūta pie ūdens būtu patīkama un droša, pirms došanās ūdenī vienmēr izvērtē savas spējas – neej peldēties, ja esi stipri sakarsis saulē, lietojis alkoholu, tikko paēdis vai jūties slikti. Atpūšoties ar bērniem pie ūdens, atcerieties, ka bez uzraudzības bērnus nedrīkst atstāt ne uz mirkli. Lūdzot kādam pieskatīt bērnu, uzrunā konkrētu personu, nevis vērsies pie visiem klātesošajiem, lai bērnu pieskata. Izvērtē arī laikapstākļus, jo lielos viļņos un stiprā vējā, lietus vai negaisa laikā peldēties ir bīstami. Arī naktī vai miglā nav piemērotākais laiks, lai dotos peldēt, jo ir grūtāk saskatīt krastu un var pazust orientēšanās spējas.
Esi piesardzīgs atrodoties saulē. Lai svētkos izvairītos no pārkaršanas un saules apdeguma, lieto saules aizsarglīdzekli, neuzturies tiešos saules staros laikā no plkst.10.00 līdz 16.00 un izvēlies nosedzošu, viegli elpojošu apģērbu. Atceries, zīdaiņiem līdz 1 gada vecumam nav ieteicams atrasties tiešos saules staros!
Izvērtē savu un bērnu veselības stāvokli pirms dodieties uz svinībām. Ja novēro elpceļu infekcijas slimību pazīmes, piemēram, klepu, sāpošu kaklu vai paaugstinātu temperatūru, aicinām svinības rīkot mājās. Ja slikta pašsajūta parādās svinību laikā, dodies mājās un sazinies ar ārstu.
Rūpējies par savu seksuālo veselību. Ļaujoties papardes zieda meklējumiem, neaizmirsti par drošību! No nevēlamas grūtniecības un seksuāli transmisīvām infekcijām var pasargāt prezervatīvs, tomēr pirms lietošanas pārliecinies, ka tas ir derīgs lietošanai – nav beidzies derīguma termiņš un ir atbilstoši uzglabāts!
Sagatavojies ārkārtas gadījumam. Pirms svinībām pārskati un sagatavo savu mājas aptieciņu, lai nepieciešamības gadījumā varētu sniegt pirmo palīdzību. Atbilstoši situācijai palīdzību vari meklēt, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālruni — 113 vai uz vienoto ārkārtas situāciju tālruni — 112. Ja dodies uz svinībām vietā, kur iepriekš neesi bijis, noskaidro precīzu atrašanās vietu, lai vajadzības gadījumā spētu operatīvi izsaukt palīdzības dienestus. Meklējot Jāņu zāles, ņem līdzi telefonu gadījumā, ja apmaldies.
