2021. gada 23. aprīlī pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “GUMI MIX GROUP” par āra trenažieru - sportistu iesildīšanās zonas izveidi.Darbu plānots paveikt 2 mēnešu laikā, jau ir demontēts esošais, nolietotais āra vingrošanas laukums.
Projekta ietvaros tiks uzstādīts multi-funkcionāls trenažieris ar plašu vingrinājumu klāstu, trenažieris funkcionālai treniņu programmai (vingrošanas riņķi), divu paralēlu stieņu kopums (līdztekas), kardio velo trenažieris un roku trenažieris.
Līguma kopējā summa 41 279,88 eiro bez PVN. Finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem.