Projekta ietvaros uzstādīts multi-funkcionāls trenažieris ar plašu vingrinājumu klāstu, trenažieris funkcionālai treniņu programmai (vingrošanas riņķi), divu paralēlu stieņu kopums (līdztekas), kardio velo trenažieris un roku trenažieris.
Kā informēja Ogres novada Sporta Centra direktore Dzirkstīte Žindiga, projekta 2. kārtā paredzēts ieklāt gumijas segumu un uzstādīt vēl septiņus trenažierus.
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pauda gandarījumu, ka Ogrē tiek piedāvātas arvien plašākas iespējas aktīvam un sportiskam dzīvesveidam, to apliecina gan jaunā āra trenažieru zona, gan nesen atklātā velotrase. Viņš cer, ka iedzīvotāji novērtēs šo iespēju un aktīvi izmantos uzstādītos trenažierus.
Āra trenažieru - sportistu iesildīšanās zonas izveidi saskaņā ar līgumu veica SIA “GUMI MIX GROUP”.