Ceturtdiena, 09.10.2025 20:49
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:49
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 9. jūnijs, 2021 09:07

Sporta centra stadionā izbūvēta jauna āra trenažieru zona

ogresnovads.lv
Sporta centra stadionā izbūvēta jauna āra trenažieru zona
Trešdiena, 9. jūnijs, 2021 09:07

Sporta centra stadionā izbūvēta jauna āra trenažieru zona

ogresnovads.lv

Ogres novada Sporta centra stadionā, Skolas ielā 21, izbūvēta jauna āra trenažieru zona. Šobrīd ir pabeigta vingrošanas laukuma izbūves 1. kārta, uzstādīti 5 trenažieri, tai skaitā divas jaunās paaudzes iekārtas – velotrenažieris un roku trenažieris.

Projekta ietvaros uzstādīts multi-funkcionāls trenažieris ar plašu vingrinājumu klāstu, trenažieris funkcionālai treniņu programmai (vingrošanas riņķi), divu paralēlu stieņu kopums (līdztekas), kardio velo trenažieris un roku trenažieris.

Kā informēja Ogres novada Sporta Centra direktore Dzirkstīte Žindiga, projekta 2. kārtā paredzēts ieklāt gumijas segumu un uzstādīt vēl septiņus trenažierus.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pauda gandarījumu, ka Ogrē tiek piedāvātas arvien plašākas iespējas aktīvam un sportiskam dzīvesveidam, to apliecina gan jaunā āra trenažieru zona, gan nesen atklātā velotrase. Viņš cer, ka iedzīvotāji novērtēs šo iespēju un aktīvi izmantos uzstādītos trenažierus.



Āra trenažieru - sportistu iesildīšanās zonas izveidi saskaņā ar līgumu veica SIA “GUMI MIX GROUP”.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?