Līdz 18.februārim norisināsies Ogres novada Sporta laureāta 2020 līdzjutēju balsojuma 1.kārta, kurā iespējams balsot par savu iemīļotāko sportistu, sportisti vai komandu.
Līdzjutēju balsojumā iekļūst Gada sportistu, Gada sporta komandu, Gada jaunatnes sportistu un Gada jaunatnes sporta komandu nominācijās izvirzītie un nolikumam atbilstošie sportisti. Pēc līdzjutēju balsojuma 1.kārtas noslēguma (18.02.2021), 5 populārākie sportisti iekļūst fināla kārtā, kuras balsojums norisināsies no 20.02. – 24.02.

!!! Fināla kārtā netiek ņemtas vērā dalībnieku pirmajā kārtā iekrātās balsis. Katrā no balsošanas kārtām atļauts balsot no vienas e-pasta adreses vienu reizi, balsojums no nederīgām, kļūdainām vai izdomātām e-pasta adresēm netiks ņemts vērā.

Lai gan 2020.gads sporta sacensību ziņā bija visai saraustīts un neprognozējams, tomēr daudzos sporta veidos tika noskaidroti gan labākie sportisti, gan labākās komandas. Tāpēc arī šogad Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Ogres novada sporta centru vēlas pateikties aktīvākajiem un labākajiem Ogres novada sportistiem, sporta komandām, viņu treneriem, pieredzējušākajiem sporta meistariem un vienkārši aktīviem cilvēkiem.

Ogres novada Sporta laureāta 2020 sveikšana norisināsies Ogres novada Sporta centra iekšpagalmā, ko līdzīgā formātā ievērojot visus Covid-19 drošības pasākumus, veiksmīgi izdevās realizēt sveicot Ogres novada Sporta centra Gada Balvas nominantus. Skatītājiem to iespējams būs vērot tiešsaistē plkst. 19:00 Ogres novada sporta centra Youtube kanālā. 

