Projekta rezultātā ievērojami uzlabosies 1972. gadā celtās ēkas ar kopējo platību 1292,7 m2 tehniskais stāvoklis, paaugstināsies energoefektivitāte, ēka iegūs mūsdienīgu ārējo veidolu. Nenoliedzami, uzlabosies apstākļi sporta nodarbību norisei.
Ogres novada Sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga neslēpj prieku par sporta centra bāzes attīstību: "Ogres novada Sporta centram šis projekts ir ļoti nozīmīgs. Sporta zāle Skolas ielā 12 ir ļoti noslogota, diemžēl pirms teju pusgadsimta celtā ēka ir praktiski nolietojusies. Tehniskais apsekošanas atzinums lika mums domāt un rast risinājumu nopietnu uzlabojumu veikšanai. Esmu gandarīta par lietu pozitīvo virzību – pašvaldības iesniegtais projekta pieteikums ir guvis atbalstu un ERAF finansējumu."
Sporta zāle Skolas ielā 12, Ogrē, ir noslogota septiņas dienas nedēļā – ik dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 22.00. "Sporta zālē notiek Ogres novada Sporta centra profesionālās ievirzes sporta grupu treniņu nodarbības mākslas vingrošanā, vieglatlētikā, futbolā, orientēšanās sportā, kā arī notiek interešu izglītības sporta nodarbības mākslas vingrošanā, vieglatlētikā – minētās nodarbības aizņem apmēram 85 procentus no visa izmantojamā laika. Sporta zāli izmanto arī Ogres novadā reģistrētie sporta klubi, šeit notiek Ogres novada čempionāti florbolā, tenisā," par "vecās" sporta zāles noslodzi stāsta Dz. Žindiga.
Sporta centra direktore atklāj, ka senāk šajā sporta zālē notikuši starptautiskie turnīri karatē, taekvondo, frisbijā, diemžēl infrastruktūra ir pavisam novecojusi un nav piemērota starptautisku sacensību norisei. Vietējā mēroga sacensības sporta zālē gan notiek – svaru bumbas celšanā, mini handbolā, florbolā. Ir ierīkota neliela trenažieru zāle un horeogrāfijas zāle. "No šī projekta gaidām iekštelpu sportam piemērotu apstākļu nodrošināšanu – ar mūsdienīgu apkures un ventilācijas sistēmu, apgaismojumu, vides pieejamību, modernu, pilsētvidi uzlabojošu ēkas vizuālo izskatu Skolas ielas rajonā. Lai ogrēniešiem ir vēlme nākt sportot," uzsver Dz. Žindiga.
Kā informē Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas projektu vadītājs Edgars Pārpucis, projektā "Ogres novada pašvaldības ēkas Skolas ielā 12, Ogrē, energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot atjaunojamos energoresursus" paredzēto darbību un pasākumu īstenošanai šobrīd tiek gatavota dokumentācija, lai izsludinātu būvdarbu iepirkuma procedūru.