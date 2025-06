Spriedzes pilns vakars Ogrē – upē iebraucis BMW

Ziņa papildināta plkst. 23.47

Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vieglā automašīna ir ūdenī apmēram 30 metrus no krasta, bet uz tās jumta atrodas cilvēks. Pēc VUGD sniegtās informācijas, ugunsdzēsēji glābēji izglāba vienu cilvēku, bet otrs nokļuva krastā paša spēkiem pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. Arī aculiecinieki ar laivu devās palīgā cilvēkiem no ūdenī iebraukušā auto.

Aculiecinieku uzņemtajos video redzams, ka uz grimstoša auto jumta sākotnēji atrodas divi jauni cilvēki, taču vēlāk viens no šiem cilvēkiem - sieviete - sāk peldēt pret krastu, bet vīrietis tiek iecelts laivā. Saskaņā ar VUGD informāciju, abi nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

No aculiecinieku videomateriāliem noprotams, ka auto upē iebraucis apzināti, kaut arī kāds no netālu stāvošajiem cilvēkiem vadītāju centies atrunāt no šādas rīcības. Pirms iebraukšanas ūdenī spēkrats braucis pa ietvi un klaji ignorējis ceļu satiksmes noteikumus. Notikušais piesaistījis ļoti daudz interesentu, kuri pulcējušies upmalā vērot incidenta seku likvidēšanu.

Apsekojot automašīnu, vielu noplūde no tās netika konstatēta, bet darbs notikuma vietā vēl turpinās.